Concorso ARPA Sicilia, 57 posti a tempo indeterminato: chi può partecipare, come far domanda e selezione

Indetto il Concorso ARPA Sicilia 2020 con avviso sul sito dell’Ente. In totale i posti da coprire nell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente sono 57, di cui:

31 collaboratori sanitari/tecnici/professionali , categoria D;

, categoria D; 10 collaboratori amministrativi , categoria D;

, categoria D; 9 assistenti tecnici , categoria C;

, categoria C; 4 assistenti amministrativi , categoria C;

, categoria C; 3 operatori/autisti, categoria B.

Il termine di presentazione per le domande è il 31 agosto 2020 alle ore 12.00. Possono accedere tutti i soggetti con licenzia media, diploma e laurea a seconda della categoria di riferimento.

I vincitori potrebbero essere assunti entro il prossimo anno. Vediamo cosa sapere per partecipare.

Concorso ARPA Sicilia 2020: requisiti di accesso

Gli aspiranti candidati al Concorso ARPA Sicilia devono essere in possesso, in primis, dei requisiti generali richiesti per accedere ai lavori nel settore pubblico. Parliamo di: cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, indoneità fisica alle mansioni, etc.

Tra i requisiti necessari in questo bando ci sono anche:

conoscenza della lingua inglese ;

; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Qui le risorse per la preparazione:

Manuale di inglese per concorsi pubblici Grazia Tomasicchio, 2020, Maggioli Editore 2020, Il Manuale è un utile strumento di supporto per l’apprendimento della lingua inglese. Il testo presenta tutte le sezioni fondamentali della grammatica inglese indispensabili per l’apprendimento:- articoli e nomi;- aggettivi e pronomi;- aggettivi e avverbi;- costruzione della frase;- verbi...



Informatica per concorsi pubblici 2020 - Manuale Viola Ardone, Giuliana Pianura, Giancarlo Sperli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è una trattazione semplice ed esaustiva di tutti gli argomenti fondamentali di Informatica (gli stessi richiesti anche per il conseguimento dell’ECDL – Patente Europea del Computer), una guida operativa all’utilizzo degli strumenti informatici, attraverso percorsi guidati e...



Oltre ai requisiti generali i candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per il profilo scelto. Nel bando il dettaglio e la suddivisione per ambito professionale:

Consulta il bando

Concorso ARPA Sicilia 2020: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le ore 12 del 31 Agosto attraverso il modulo allegato al bando e invio con PEC a: tempoindeterminato@pec.arpa.sicilia.it

Concorso ARPA Sicilia 2020: prove



Sul sito www.arpa.sicilia.it verranno pubblicate informazioni sulle prove e sulle modalità di svolgimento.

La procedura selettiva del Concorso ARPA Sicilia prevede:

prova preselettiva , attivata con un elevato numero di domande, con quesiti a risposta multipla di tipo logico deduttivo, numerico e sulle materie di interesse dell’Agenzia;

, attivata con un elevato numero di domande, con quesiti a risposta multipla di tipo logico deduttivo, numerico e sulle materie di interesse dell’Agenzia; prova scritta , un elaborato scritto o risoluzione di quesiti sulle materie specifiche per ogni profilo;

, un elaborato scritto o risoluzione di quesiti sulle materie specifiche per ogni profilo; prova teorico-pratica , un elaborato teorico-pratico sugli argomenti della prova scritta;

, un elaborato teorico-pratico sugli argomenti della prova scritta; prova orale , un colloquio per verificare la conoscenza delle materie trattate nelle precedenti prove;

, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie trattate nelle precedenti prove; valutazione dei titoli, che considera titoli di carriera, titoli di studio, titoli accademici, pubblicazioni, etc.

Concorso ARPA Sicilia 2020: come prepararsi

Oltre ai volumi precedentemente indicati per rafforzare la preparazione su informatica di base e inglese, consigliamo altre risorse per le materie specifiche di ogni profilo.

Verifica la corrispondenza delle tematiche delle prove con gli indici di questi volumi:

Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica Cat. C e D negli Enti Locali Stefano Bertuzzi , Massimo Cottarelli, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume presenta un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per istruttore e istruttore direttivo (Cat. C e D) nell’Area Tecnica.I test qui presentati affrontano, infatti, diritto degli Enti locali, diritto amministrativo,...



Concorso istruttore e istruttore direttivo area tecnica 2019 Stefano Bertuzzi,Gianluca Cottarelli, 2019, Maggioli Editore 2019, Una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D). Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto della fase selettiva scritta e orale...



Collaboratore professionale e Istruttore Cat. B e C Area Amministrativa - Manuale e Test AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un’utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Collaboratore professionale e istruttore dell’area amministrativa (cat. B e C) indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Collaboratore...









© RIPRODUZIONE RISERVATA