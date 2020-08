Concorso Centri Impiego Lazio, pubblicati diari prove scritte: ecco le date

Con avviso sul Bolettino Ufficiale della Regione Lazio n.98 del 06/08/2020 è stata data notizia del diario delle prove scritte del Concorso Centri Impiego Lazio.

In particolare il calendario riguarda le selezioni per:

Vediamo assieme il calendario e le informazioni sulle prove.

Con riferimento al profilo ai 200 esperti mercato e servizi per il lavoro, le due prove scritte si svolgeranno nei giorni 10 e 11 Settembre presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

I candidati dovranno presentarsi:

Qui la comunicazione

La prima prova scritta, della durata di 3 ore, consisterà in un questionario a risposte sintetiche su uno o più argomenti previsti dall’art. 6 comma 3 del bando.

La seconda prova scritta, della durata di 4 ore, consisterà in un elaborato scritto su uno o più argomenti tra quelli previsti dall’art. 6 comma 3 del bando.

Ulteriori comunicazioni sulle prove verranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione Lazio in data 8 Settembre.

Le due prove scritte del Concorso Regione Lazio Centri Impiego si terranno il 16 e 17 Settembre presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

La convocazione è fissata:

Qui la comunicazione

La prima prova, della durata di 4 ore, consisterà in un elaborato scritto su uno o più degli argomenti previsti dall’art. 6 comma 3 del bando.

La seconda prova, della durata di 3 ore, consisterà in un questionario a risposte sintetiche su uno o più argomenti previsti dal medesimo articolo.

Ulteriori comunicazioni sulle prove verranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione Lazio in data 15 settembre 2020.

