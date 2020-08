Decreto Agosto in arrivo: stop cartelle e Imu alberghi, Cig e Bonus. Ultime novità in bozza

Stop alla riscossione cartelle fino a ottobre, niente seconda rata Imu per alberghi, b&b e strutture ricettive, nuovi contributi a fondo perduto, proroga cassa integrazione: è questa parte dell’ossatura del Decreto Agosto in arrivo questa settimana. LeggiOggi ha preso visione della bozza del provvedimento. In tutto 91 articoli suddivisi in 7 sezioni.

Il testo dovrebbe arrivare al vaglio del preconsiglio dei ministri già dal pomeriggio di domani (giovedì 6 agosto), per essere poi varato.

Decreto Agosto: via libera del Parlamento

Via libera del Senato allo scostamento di bilancio da 25 miliardi per il Decreto Agosto. Il voto sulla manovra estiva era atteso per la giornata del 29 luglio, dopo che lo scorso 22 luglio l’extra-deficit era stato approvato dal Consigli dei ministri. La misura è passata con 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti. E via libera anche dall’Aula della Camera con 326 voti a favore, un voto contrario e 222 astenuti.

Nella tarda mattinata dello stesso giorno era invece arrivato l’ok per la proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre 2020. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti.

Tutto è ora pronto per accogliere il nuovo provvedimento estivo in programma sulla strada degli aiuti a cittadini e imprese in questo difficile momento socio-economico provocato dall’emergenza Coronavirus. La bozza del testo c’è. Si attende ora per giovedì 6 agosto il Consiglio dei ministri che approverà la manovra estiva antic-crisi.

Le date più probabili per l’arrivo del testo del decreto sono tra il 5 e il 6 di agosto.

Scostamento 25 miliardi votato in Cdm

Si era svolto nella serata del 22 luglio il Consiglio dei ministri che ha dato il via allo scostamento di bilancio, una manovra estiva da 25 miliardi pronta per essere varata entro agosto 2020: questa sarà la cifra di scostamento che l’esecutivo chiederà alle Camere per dare luce alla nuova Manovra Agosto.

Proprio la cifra del nuovo deficit è stata al centro dell’incontro al quale, oltre al premier Giuseppe Conte e ai capidelegazione di maggioranza, hanno partecipato i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i responsabili economici dei partiti alleati di governo.

Scostamento di bilancio: ok anche del Parlamento

E il via libera del Parlamento alla nuova richiesta di extra deficit (dopo quella fatta per il Cura Italia e per il Decreto Rilancio), è arrivato mercoledì 29 luglio in tarda serata. Dopo il voto delle Camere il governo presenterà ufficialmente la manovra d’agosto che conterrà i nuovi stanziamenti di risorse.

Quello che il governo ha chiesto al parlamento è stato un ulteriore ricorso all’indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026.

Intanto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva illustrato i progetti di riforma e l’ossatura del nuovo decreto di risollevamento dell’economia del Paese: “Sono all’esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato”.

Inoltre, prima i giorni prima che il provvedimento fosse approvato dal Parlamento, aveva spiegato Gualtieri: “Proseguirà l’attività di sostegno alla liquidità, che potrà contare su misure di carattere fiscale. Verranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell’onere che altrimenti graverebbe su contribuenti in difficoltà. Saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto”.

Proroga Cig e blocco licenziamenti, incentivi alle assunzioni, rinvio delle scadenze fiscali tributarie e contributive, con possibilità di rateizzazioni, meno tasse, incentivi alle assunzioni e smart working, bonus pagamenti elettronici, stop seconda rata Imu per strutture ricettive: ecco in breve i piani del Governo con la nuova manovra agostana da 25 miliardi e le misure in arrivo per cittadini e imprese.

Decreto Agosto: tutte le misure previste

La bozza del provvedimento estivo anti-crisi del Governo è suddivisa in 7 capitoli chiave:

lavoro,

salute,

scuola e commissario,

regioni, enti locali e sisma,

sostegno e rilancio dell’economia,

misure fiscali,

disposizioni finali e copertura finanziaria.

All’interno di queste macro-sezioni, una valanga di incentivi, bonus, e aiuti per rilanciare il settore economico e tutelare i diritti dei lavoratori:

proroga Cig, Cig in deroga, assegno ordinario,

esonero contributi previdenziali per aziende che non ricorrono alla Cig

naspi e Dis-coll,

esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato,

indennità per lavoratori stagionali, termali, marittimi e dello spettacolo,

misure per l’edilizia scolastica,

contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici,

rifinanziamenti delle misure di sostegno alle imprese,

proroga moratoria per PMI,

Finanziamento Cashback, quindi Bonus Pos 2020 per pagamenti elettronici

Incremento incentivi per acquisto auto a basse emissioni, quindi ecobonus auto 2020,

Esenzione Imu per settori turismo e spettacolo,

Rimodulazione del pagamento delle imposte sospese e rateizzazione

Decreto Agosto: scadenze fiscali prorogate

Con questa manovra da 25 miliardi si pensa innanzitutto di alleggerire le tasse di marzo, aprile, maggio rinviate a settembre. Circa 13 miliardi di imposte che verranno presumibilmente ridotte. Tra gli interventi in programma:

rinvio delle scadenze per i versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza,

possibilità di rateizzare il debito fiscale per il tempo necessario ad assicurare per il 2020 una discreta riduzione degli oneri per i contribuenti che versino in difficoltà,

ulteriore differimento delle scadenze per la ripresa della riscossione delle cartelle, prorogate al 15 ottobre,

nuovo calendario dei versamenti fiscali (spalmando nel corso di tutto l’anno la cifra da versare, calcolata sugli incassi effettivi, superando per il momento il sistema acconto/saldo).

Decreto Agosto: proroga Cassa integrazione

Si va verso la proroga della Cig. In modo un po’ più selettivo però. La cassa integrazione sarà rinnovata per ulteriori 18 settimane, con richiesta però di un contributo addizionale commisurato al raffronto tra fatturato 2020 e 2019.

Nella bozza si legge infatti all’articolo 1:

“I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (…) per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”.

A tal proposito si richiede però un contributo addizionale da versare, ad eccezione di qualle imprese che dimostrino di aver subito un calo di fatturato.

Si legge al comma 2 dell’articolo 1 “:

“I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019”.

Decreto Agosto: blocco licenziamenti

Si punta anche a rinnovare il blocco dei licenziamenti stabilito in precedenza. Non è ancora chiaro se però verrà inserito, rappresenta infatti un nodo politico all’interno della maggioranza.

Decreto Agosto: incentivi assunzioni

Sono in arrivo anche incentivi per le assunzioni. In particolare il testo del decreto prevede innanzitutto la decontribuzione, tramite un esonero dal versamento dei contributi previdenziali alle aziende che:

non ricorrono alla Cig,

che assumono a tempo indeterminato

In particolare:

ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di Cig e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui

fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL

Decreto Agosto: smart working

Inoltre si prevede un rinnovo dello smart working. Il governo conta di inserire nel prossimo decreto, una norma per prorogare lo smart working anche nel settore privato così, esattamente come previsto per il 50% della Pubblica amministrazione, nel Decreto Rilancio convertito in legge

Decreto Agosto: stop Imu per strutture ricettive

Buone notizie per le imprese turistiche ricettive e per quello dello spettacolo, perché la bozza del provvedimento di agosto prevede anche la cancellazione della seconda rata Imu per alberghi, b&b, campeggi e tutte le strutture ricettive e per il settore dello spettacolo.

In particolare, si legge nel testo:

“Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU):

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali , e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Decreto Agosto: Bonus Pos pagamenti elettronici

C’è spazio anche per il cashback nel provvedimento estivo anti-crisi del Governo. Si tratta del Bonus Pos 2020: il meccanismo di rimborso di alcune tipologie di acquisti effettuati pagando con carta dei credito o bancomat.

Sull’esatto funzionamento dell’incentivo e sulle modalità di rimborso viene chiesto al Ministero dell’economia di intervenire emanando appositi decreti attuativi.







