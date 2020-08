Decreto Agosto: arriva il Bonus Pos 2020 pagamenti elettronici. Come funziona

Nel Decreto Agosto in arrivo il Governo punta all’orizzonte del rilancio consumi, introducendo anche un bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici. È questa una delle misure allo studio dell’esecutivo Conte e si parla di una spinta per circa 2 o addirittura 3 miliardi di euro per risollevare l’economia italiana, alle prese con un periodo di recessione a causa dell’emergenza Coronavirus che spaventa non poco.

Si tratta di un incentivo legato ad alcune tipologie di acquisti (non tutti) effettuati dai consumatori e consumatrici con carte di credito e bancomat. Resta da capire se davvero sarà introdotto, fino a quando, i limiti di spesa, gli importi e quali acquisti saranno inclusi nel bonus.

Già nelle scorse giornate il viceministro all’Economia Laura Castelli aveva assicurato le associazioni dei ristoratori sulla volontà di introdurre un bonus consumi, in aggiunta a nuove di misure di sostegno al settore – dalla proroga dell’esenzione della Tosap a un fondo per di garanzia per gli affitti.

Il provvedimento di agosto è atteso entro questa settimana, salvo slittamenti. Una prima ossatura delle misure introdotte nel Decreto Agosto c’è già. Si parla infatti di prorogare le scadenze fiscali, introdurre specifiche rateizzazioni e nuove modalità di pagamento, stop alle cartelle, introdurre incentivi alle assunzioni, bloccare ancora i licenziamenti (questa però è una delle note dolenti che la compagine di governo sta cercando di affrontare).

Tra queste novità è spuntato nelle scorse ore anche il Bonus Pos 2020, che se introdotto, avrà lo scopo di rilanciare l’economia e i consumi. Vediamo in breve cos’è e come funzionerà.

Bonus Pos 2020 nel Decreto Agosto: cos’è

Da tempo il Governo punta a favorire un’impennata dei pagamenti elettronici a scapito di quelli in contanti. Questo soprattutto in ottica di lotta all’evasione fiscale. Dal tracciamento del pagamento infatti non si scappa.

Era stato già studiato il cosiddetto Bonus befana, proprio a questo scopo. Nella scorsa Legge di bilancio 2020 infatti il Governo, allo scopo di invogliare i pagamenti elettronici tra i consumatori privati, introduceva il riconoscimento di un bonus da erogare all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate già dal 1° luglio di quest’anno, con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante.

Il passo definitivo in questa direzione può essere ora compiuto proprio dalla nuova necessità di rilanciare consumi ed economia, a seguito della grave situazione sociale derivante dall’emergenza sanitaria Coronavirus: un’emblematica fase socio-economica che oltretutto ha favorito già di per sé una grossa impennata dei pagamenti elettronici (anche per la loro comodità durante la fase di lockdown che ha costretto gli italiani a restare in casa per mesi).

A questo punta infatti il Bonus Pos 2020, allo studio del Governo già nel Decreto Agosto: un’agevolazione fiscale erogata a favore di chi effettua alcuni acquisti utilizzando carte e bancomat.

L’incentivo è anche presente come uno dei punti del Piano nazionale delle riforme, il documento utilizzato come base per il Recovery Plan, con cui l’Italia specificherà come intende spendere i soldi che saranno elargiti dall’Unione europea.

Bonus Pos 2020 nel Decreto Agosto: acquisti inclusi

l perimetro degli acquisti da includere nell’incentivo resta ancora da stabilire ma, come ha spiegato l’Ansa, potrebbe essere esteso anche all’abbigliamento e agli elettrodomestici.

In sostanza tra gli acquisti effettuati e pagati con sistemi elettronici, inclusi nel bonus potrebbero rientrare:

capi d’abbigliamento,

elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, cellulari, forni, condizionatori, ecc),

servizi di ristorazione e bar (pagamenti in bar e ristoranti)

Bonus Pos nel Decreto Agosto: come funziona

Da affinare resta anche il meccanismo, cioè come in concreto avverrà l’erogazione dei rimborsi: le ipotesi spaziano da una card a un rimborso direttamente al contribuente, mentre è consolidato l’orientamento di premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, con carte e bancomat. Secondo quanto ha appreso l’Ansa, si fa strada l’ipotesi di un conto “leggero” quando si mangia al ristorante, con un rimborso del 20%.

Il rimborso arriverebbe direttamente sul conto o sulla carta, o, in alternativa, registrandosi a una apposita app. Lo stanziamento si aggirerebbe attorno al miliardo.

Il bonus, su cui stanno lavorando i viceministri Laura Castelli e Stefano Buffagni, si applicherebbe alle spese da settembre a dicembre, con un meccanismo di rimborso probabilmente mensile.Tra le ipotesi allo studio anche quella di aumentare il rimborso per le spese nei centri storici.

Bonus Pos 2020 nel Decreto Agosto: durata

Per quanto riguarda la durata del Bonus Pos 2020 si pensa di tenerlo in vita fino a dicembre 2020. Ciò significa che saranno inclusi nell’agevolazione gli acquisti pagati con carte e bancomat fino al 31 dicembre 2020.

Decreto Agosto: le altre novità in arrivo

Non solo bonus pagamenti elettronici. Il prossimo provvedimento di Agosto, che il Governo è pronto a varare tocca tutta una serie di altri settori cruciali per il Paese: il lavoro, le tasse, il welfare.

Il provvedimento estivo anti-crisi del Governo, che arriverà nei primi giorni di agosto, sarà orientato sui alcuni grandi capitoli chiave, sui quali saranno distribuiti i 25 miliardi messi sul tavolo:

Il pacchetto imprese

Pacchetto lavoro (la fetta più corposa con 12-13 miliardi stanziati

Proroga e rimodulazione scadenze fiscali e cartelle pagamento

Auto (500 milioni a sostegno dell’automotive)

Scuola (fetta di 1,3 miliardi suddivisi in assunzioni e nuovi arredi per le aule)

Enti locali (tra i 5 e i 6 miliardi)

In particolare, tra le tante novità, ci sono alcune misure di cui già si parla e che saranno con tutta probabilità introdotte nel prossimo Decreto Agosto:

rinvio scadenze fiscali (per versamenti tributari e contributivi),

ulteriore differimenti delle scadenze per la ripresa della riscossione,

nuovo calendario versamenti fiscali,

proroga cassa integrazione per altre 18 settimane, con limiti imposti alle aziende (in particolare la cig sarà legata al calo di fatturato),

incentivi alle assunzioni,

proroga smart working.







© RIPRODUZIONE RISERVATA