Permessi retribuiti: mappa completa e come richiederli

I lavoratori dipendenti possono chiedere una molteplicità di permessi retribuiti. Si va da quelli per motivi sanitari fino ad ex-festività e ROL che hanno semplicemente la funzione di concedere ore aggiuntive di riposo ai lavoratori o per permettergli di dedicarsi alle proprie esigenze familiari.

La maggior parte dei permessi viene disciplinata dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, con previsioni diverse soprattutto per quanto riguarda il monte ore di assenze cui il dipendente ha diritto.

Discorso diverso per i permessi richiesti per motivi sanitari, primi fra tutti quelli previsti dalla Legge n. 104/1992. In questo caso la retribuzione per i periodi di assenza è completamente a carico dell’INPS.

Analizziamo nel dettaglio le diverse tipologie di permessi retribuiti.

Permessi retribuiti Ex-festività

I permessi cosiddetti “ex-festività” hanno la funzione di concedere ore di assenze retribuite ai dipendenti, in sostituzione dei giorni festivi aboliti per legge:

Festa di San Giuseppe;

Ascensione;

Corpus Domini;

Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

4 novembre.

Mentre il 4 novembre viene comunque retribuito in busta paga perché considerato come festività cadente di domenica, le altre quattro date soppresse vengono sostituite da giorni di permesso retribuito, in base a quanto previsto dal CCNL applicato.

Ad esempio il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede 32 ore annue di permessi ex-festività. Sulla fruizione dei permessi la legge non dispone nulla, rimandando alle disposizioni contrattuali.

In assenza di previsioni del CCNL, di norma i permessi vengono richiesti dal dipendente per brevi assenze di poche ore nell’arco della giornata lavorativa.

Permessi retribuiti ROL

Oltre alle ore di ex-festività i contratti collettivi possono prevedere i permessi per riduzione dell’orario di lavoro ROL. Si tratta di altre assenza retribuite, per le quali la legge nulla dispone, lasciando la regolamentazione ai singoli CCNL.

La funzione dei ROL (lo dice la parola stessa) è quella di concedere ai dipendenti ore di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, aggiuntive rispetto a ferie e riposi.

Gli accordi collettivi disciplinano il monte ore annuo di ROL oltre, eventualmente, alle modalità di richiesta. È il caso ad esempio del CCNL Alimentari – industria, il quale concede 76 ore annue di ROL.

Se il contratto nulla prevede in merito alla fruizione dei permessi, vale quanto detto per le ex-festività. In generale anche i ROL vengono richiesti dal dipendente per brevi assenze.

Permessi retribuiti: banca ore

I contratti collettivi nazionali o aziendali possono prevedere ore aggiuntive di permesso retribuito oltre ad ex-festività e ROL. Parliamo in questo caso della cosiddetta “banca ore”. Trattasi in poche parole di un conto individuale (non bancario naturalmente) dove confluiscono le ore lavorate dal dipendente in eccedenza rispetto all’orario contrattuale.

Ogni volta che il dipendente presta ore straordinarie o supplementari, in busta paga viene pagata la sola maggiorazione mentre si alimenta il conto individuale in banca ore.

Facciamo l’esempio di un dipendente con retribuzione oraria pari a 10,45 euro. La maggiorazione dello straordinario è il 30%. Di conseguenza, senza la banca ore, l’interessato percepirebbe a fronte di quattro ore di straordinario:

10,45 * 30% = 3,14.

L’importo base sarebbe pertanto pari a 10,45 + 3,14 = 13,59.

A questo punto è sufficiente moltiplicare: 13,59 * 4 = 54,36 euro per ottenere l’importo spettante a titolo di straordinario.

Tuttavia, essendo in regime di banca ore, al dipendente viene liquidata solo la maggiorazione per lavoro straordinario pari a (13,59 – 10,45) * 4 = 12,56 euro, mentre le quattro ore ordinarie (pari a 41,80 euro) verranno accantonate nel conto individuale.

Una accreditate in banca ore, il dipendente potrà fruire di assenze retribuite, utilizzando, anziché ferie, ex-festività o ROL, le ore presenti nel conto, ad esempio le quattro dell’esempio appena citato.

Permessi Legge n. 104/1992

La legge (L. n. 104/1992) prevede giorni di assenza retribuiti a carico dell’INPS a beneficio dei soggetti disabili o loro familiari: sono i Permessi 104.

Lo stato di disabilità dev’essere accertato dalla competente Commissione ASL. In particolare deve trattarsi di una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità.

Il lavoratore maggiorenne disabile ha diritto per ciascun mese, alternativamente, a:

2 ore giornaliere di permessi;

3 giorni continuativi o frazionati.

Al contrario, i genitori di un figlio disabile fino a 3 anni di età possono optare per:

Proroga del periodo di congedo parentale;

2 ore di permesso giornaliero;

3 giorni mensili.

Chi ha figli tra i 3 e i 12 anni può scegliere tra:

Prolungamento del periodo di congedo parentale;

3 giorni mensili.

Infine, per i genitori di figli dai 12 anni in poi spettano unicamente i 3 giorni al mese di assenza. Stesso discorso per gli altri familiari quali, coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado.

Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la retribuzione per le giornate / ore di assenza viene anticipata dall’azienda in busta paga e da questa recuperata sui contributi da versare all’Istituto.

Una volta che l’INPS ha accolto la richiesta del dipendente di fruire dei permessi Legge n. 104/92, l’unico adempimento per il lavoratore è quello di fornire una programmazione all’azienda (se richiesta) riguardante le giornate di assenza, a patto che:

L’interessato riesca preventivamente ad individuare le date;

Non venga compromesso il diritto del disabile a ricevere assistenza;

La programmazione dei permessi deve rispettare parametri condivisi con i dipendenti e le rappresentante sindacali.

Permessi retribuiti per donazione del sangue

I lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il sangue hanno diritto ad un permesso retribuito dall’INPS pari a 24 ore, decorrenti dal momento in cui il soggetto si assenta dal lavoro ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base a quanto riportato nel certificato medico.

Le modalità di erogazione della retribuzione per le giornate di donazione sono le medesime dei permessi Legge n. 104/1992.

Per ottenere la copertura INPS, l’interessato deve:

Cedere almeno 250 grammi di sangue;

Donare il sangue presso un centro di raccolta o un centro di trasfusione autorizzato dal ministero della Sanità;

Consegnare all’azienda una dichiarazione che attesti la cessione gratuita di sangue, completa di indicazione delle ore di permesso e della retribuzione percepita, oltre al certificato medico.

Permessi retribuiti per lutto o grave infermità

La normativa (DM. 21 luglio 2000 n. 278) prevede il diritto del lavoratore ad assentarsi, percependo comunque la retribuzione a carico dell’azienda, in caso di morte o documentata grave infermità di:

Un parente entro il 2° grado (anche non convivente);

Un componente la famiglia anagrafica.

I giorni di permesso non devono eccedere la misura di tre all’anno. I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di maggior favore, innalzando ad esempio il monte giornaliero. E’ il caso del CCNL Alimentari – industria, il quale prevede quattro giorni di permessi per lutto, per il decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado.

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’azienda l’evento che dà diritto all’assenza e i giorni interessati, oltre a fornire la documentazione comprovante il decesso o la grave infermità.

