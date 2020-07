Decreto Agosto: scadenze fiscali, stop cartelle, cig e incentivi. Tutte le misure in arrivo

Via libera del Senato allo scostamento di bilancio da 25 miliardi per il Decreto Agosto. Il voto sulla manovra estiva era atteso per la giornata del 29 luglio, dopo che lo scorso 22 luglio l’extra-deficit era stato approvato dal Consigli dei ministri. La misura è passata con 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti. E via libera anche dall’Aula della Camera con 326 voti a favore, un voto contrario e 222 astenuti.

Nella tarda mattinata dello stesso giorno era invece arrivato l’ok per la proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre 2020. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti.

Tutto è ora pronto per accogliere il nuovo provvedimento estivo in programma sulla strada degli aiuti a cittadini e imprese in questo difficile momento socio-economico provocato dall’emergenza Coronavirus. Il Decreto Agosto dovrebbe arrivare già entro la prossima settimana, salvo ritardi.

Le date più probabili per l’arrivo del testo del decreto sono tra il 5 e il 6 di agosto.

Scostamento 25 miliardi votato in Cdm

Dopo una lunga riunione di maggioranza durata oltre due ore, si era svolto nella serata del 22 luglio il Consiglio dei ministri che ha dato il via allo scostamento di bilancio, una manovra estiva da 25 miliardi pronta per essere varata entro agosto 2020: questa sarà la cifra di scostamento che l’esecutivo chiederà alle Camere per dare luce alla nuova Manovra Agosto.

Proprio la cifra del nuovo deficit è stata al centro dell’incontro al quale, oltre al premier Giuseppe Conte e ai capidelegazione di maggioranza, hanno partecipato i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i responsabili economici dei partiti alleati di governo.

Scostamento di bilancio: ok anche del Parlamento

E il via libera del Parlamento alla nuova richiesta di extra deficit (dopo quella fatta per il Cura Italia e per il Decreto Rilancio), è arrivato mercoledì 29 luglio in tarda serata. Dopo il voto delle Camere il governo presenterà ufficialmente la manovra d’agosto che conterrà i nuovi stanziamenti di risorse.

Quello che il governo ha chiesto al parlamento è stato un ulteriore ricorso all’indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026.

Si tratta di una richiesta di deficit aggiuntivo che innalzerà la quota di indebitamento netto, portandola dal 10,4% all’11,9%. Il debito salirà dal 155,7% al 157,6%. Questo servirà a finanziare nuove misure per il Paese, tra cui: proroga della Cassa integrazione (forse per altre 18 settimane), finanziare la ripartenza della scuola con riorganizzazione degli edifici e assunzioni, riprogrammare le scadenze fiscali, sostegno agli enti locali, proroga dello stop ai licenziamenti.

Intanto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva illustrato i progetti di riforma e l’ossatura del nuovo decreto di risollevamento dell’economia del Paese: “Sono all’esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato”.

Inoltre, prima i giorni prima che il provvedimento fosse approvato dal Parlamento, aveva spiegato Gualtieri: “Proseguirà l’attività di sostegno alla liquidità, che potrà contare su misure di carattere fiscale. Verranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell’onere che altrimenti graverebbe su contribuenti in difficoltà. Saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto”.

Proroga Cig e blocco licenziamenti, incentivi alle assunzioni, rinvio delle scadenze fiscali tributarie e contributive, con possibilità di rateizzazioni, meno tasse, incentivi alle assunzioni e smart working: ecco in breve i piani del Governo con la nuova manovra agostana da 25 miliardi e le misure in arrivo per cittadini e imprese.

Decreto Agosto: cosa conterrà

Il provvedimento estivo anti-crisi del Governo, che arriverà nei primi giorni di agosto, sarà orientato sui alcuni grandi capitoli chiave, sui quali saranno distribuiti i 25 miliardi messi sul tavolo:

Il pacchetto imprese

Pacchetto lavoro (la fetta più corposa con 12-13 miliardi stanziati

Proroga e rimodulazione scadenze fiscali e cartelle pagamento

Auto (500 milioni a sostegno dell’automotive)

Scuola (fetta di 1,3 miliardi suddivisi in assunzioni e nuovi arredi per le aule)

Enti locali (tra i 5 e i 6 miliardi)

Decreto Agosto: scadenze fiscali prorogate

Con questa manovra da 25 miliardi si pensa innanzitutto di alleggerire le tasse di marzo, aprile, maggio rinviate a settembre. Circa 13 miliardi di imposte che verranno presumibilmente ridotte. Tra gli interventi in programma:

rinvio delle scadenze per i versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza,

possibilità di rateizzare il debito fiscale per il tempo necessario ad assicurare per il 2020 una discreta riduzione degli oneri per i contribuenti che versino in difficoltà,

ulteriore differimento delle scadenze per la ripresa della riscossione (ora i debiti iscritti a ruolo e le cartelle di pagamento hanno scadenza 31 agosto, con versamento degli arretrati in soluzione unica entro il 30 settembre. Bene: si punta a spostare tutto al 31 ottobre , con versamento degli arretrati entro novembre ).

, con versamento degli arretrati entro ). nuovo calendario dei versamenti fiscali (spalmando nel corso di tutto l’anno la cifra da versare, calcolata sugli incassi effettivi, superando per il momento il sistema acconto/saldo).

Decreto Agosto: proroga Cassa integrazione

Si va verso la proroga della Cig. In modo un po’ più selettivo però. La cassa integrazione sarà rinnovata per ulteriori 18 settimane ma non per tutti. Si sta studiando un sistema basato sulla concessione dell’ammortizzatore in base a cali di fatturato certificati. “Ci saranno «elementi di differenziazione e selezione della platea delle imprese, chiedendo a quelle che possono un contributo a questo strumento. La differenziazione sarà probabilmente basata sui dati della fatturazione elettronica, sul diverso impatto della crisi”, ha anticipato sempre il ministro Gualtieri.

Al momento infatti è stato stimato che quasi la metà delle aziende ha fatto ricorso alla Cig, anche quando non si sono avuti cali.

Decreto Agosto: stop a reddito di emergenza

Uno dei bonus che putroppo (a meno di colpi di scena) non sarà rinnovato è il Reddito di emergenza 2020. La scadenza per richiedere questo sussidio resta infatti fissata al 31 luglio. Così come non dovrebbe essere rinnovato neppure il bonus baby sitter 2020.

Decreto Agosto: ripartenza scuola

Anche la scuola entra nella nuova Manovra. È stata approvata una deliberazione che autorizza il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ad adottare, a norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, l’ordinanza concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020-2021. Inoltre è stato confermato che “verranno assicurate le risorse necessarie per far ripartire l’insegnamento in presenza in condizioni di sicurezza”.

Al comporto scuola è destinata una fetta di 1,3 miliardi suddivisi in assunzioni e nuovi arredi per le aule (come i discussi banchi).

Decreto Agosto: blocco licenziamenti

Si punta anche a rinnovare il blocco dei licenziamenti stabilito ora per 5 mesi.

Decreto Agosto: smart working e incentivi assunzioni

Sono in arrivo anche incentivi per le assunzioni, che potrebbero assumere la classica forma della decontribuzione sull’assunzione di nuovi dipendenti. Contemporaneamente, ha spiegato il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, si sta pensando anche a “incentivi alle imprese che riportino a lavoro i dipendenti in cassa integrazione perché la via maestra non può essere la cassa all’infinito”.

Inoltre si prevede un rinnovo dello smart working. Il governo conta di inserire nel prossimo decreto, una norma per prorogare lo smart working anche nel settore privato così, esattamente come previsto per il 50% della Pubblica amministrazione, nel Decreto Rilancio convertito in legge







