Calendario Pensioni Agosto 2020: le date e modalità di accredito anticipato

Sta diventando ormai una consuetudine dell’era Covid quella dell’Inps, che ha confermato ancora una volta il pagamento anticipato delle prestazioni previdenziali, in particolare le Pensioni Agosto 2020 seguiranno un calendario anticipato, così come era stato per lo scorso luglio e i mesi precedenti, a partire dall’emergenza Coronavirus.

Come specificato nella nota stampa dell’Istituto, anche per il mese di agosto 2020 quindi il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni.

L’anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario:

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali nel modo più sicuro possibile, evitando affollamenti e assembramenti, e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di agosto l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

Ecco il Calendario pensioni Agosto 2020

Si parte oggi 27 luglio e si andrà avanti fino al 1° agosto, che sarà l’ultima giornata di erogazione, entro cui verrà completato il giro di pagamento per il mese di agosto.

Di seguito il calendario, distribuito su più giornate di accredito e suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

lunedì 27 luglio A-B;

A-B; martedì 28 luglio C-D;

C-D; mercoledì 29 luglio E-K;

E-K; giovedì 30 luglio L-O;

L-O; venerdì 31 luglio P-R;

P-R; sabato 1° agosto S-Z.

Quali pensioni agosto 2020 sono pagate in anticipo

Saranno pagate secondo il calendario sopra descritto non solo le normali pensioni, ma anche i trattamenti di invalidità. Ecco tutte le prestazioni pensionistiche di agosto pagate a partire dal 27 luglio:

Pensioni agosto 2020: come vengono pagate

Come si riscuote la pensione? Le modalità di accredito degli assegni pensionistici sono sempre le stesse. La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l’Inps emette i pagamenti. La scelta della modalità preferita del pensionato o della pensionata va effettuata al momento della domanda di pensione, e può essere modificata successivamente con apposita richiesta.

La riscossione può essere fatta con le seguenti modalità:

ritiro in contanti presso gli sportelli (per importi fino a 1000 euro); in tal caso la pensione può essere riscossa anche da una persona delegata;

(per importi fino a 1000 euro); in tal caso la pensione può essere riscossa anche da una persona delegata; con accredito sul proprio conto corrente ;

; con accredito sul proprio libretto di risparmio ;

; con carta prepagata alla quale sia associato un Iban

