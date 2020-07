Concorso Infermieri L’Aquila, 105 posti a tempo indeterminato: requisiti, prove e programmi

Indetto il Concorso Infermieri L’Aquila con avviso in Gazzetta Ufficiale n.52 del 07 luglio. L’ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha avviato la procedura per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 105 collaboratori professionali sanitari-infermieri in categoria D.

Possono partecipare i candidati con laurea in Infermieristica (o equiparate) ai sensi dell’attuale normativa.

Vediamo assieme le principali informazioni su: requisiti di accesso, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorso Infermieri L’Aquila: requisiti

Gli aspiranti candidati possono partecipare solamente se:

sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, oltre a familiari di cittadini Ue titolari del diritto di soggiorno (anche permanente) e cittadini di Paesi Terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o protezione sussidiaria con adeguata conoscenza della lingua italiana;

laurea in Infermieristica o equipollenti;

o equipollenti; iscrizione all’albo professionale.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto un apposito decreto di riconoscimento da parte dell’Autorità competente.

Non sono ammessi a partecipare invece:

gli esclusi dall’elettorato politico attivo;

i dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

i sottoposti a licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione;

i condannati o coloro ai quali sia stata applicata la pena prevista dall’art. 444 del c.p. per i delitti indicati negli art. 314 primo comma, 317 ,318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale, nonchè dall’art. 3 della legge 1383/1941.

Tali requisiti devono essere posseduti entro il termine stabilito per l’invio delle domande.

SCARICA QUI IL BANDO

Concorso Infermieri L’Aquila: invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa con il sito asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it entro il 6 Agosto.

Prima di procedere con l’iscrizione al Concorso Infermieri Abruzzo, il candidato deve registrarsi. Le istruzioni sono nel bando.

Concorso Infermieri L’Aquila: prove

Le prove che i candidati devono affrontare sono:

preselettiva , attivata con almeno 1000 partecipanti, che non è considerata prova d’esame per l’acquisizione di punteggio in graduatoria;

, attivata con almeno 1000 partecipanti, che non è considerata prova d’esame per l’acquisizione di punteggio in graduatoria; prova scritta , consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie legate al profilo professionale;

, consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie legate al profilo professionale; prova pratica , svolta mediante l’esecuzione di tecniche specifiche;

, svolta mediante l’esecuzione di tecniche specifiche; prova orale, un colloquio sulle materie delle precedenti prove, conoscenza delle basi informatiche e di lingua straniera (a scelta tra inglese e francese).

Il programma riguarda i seguenti argomenti:

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità;

miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali;

somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di farmacologia;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.

Sono attribuiti 30 punti per i titoli e 70 per le prove. In particolare:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per l’orale.

Per lo studio consigliamo:

