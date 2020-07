Concorso Comune Grosseto per diplomati, 20 posti da istruttore amministrativo: come partecipare e programmi

Ancora 10 giorni per iscriversi al Concorso Comune Grosseto: le domande sono ammesse fino alle 23:59 del 27 Luglio 2020.

La procedura, con selezione per titoli ed esami, mira ad assumere 20 istruttori amministrativi in categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

Per accedere i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti (che elenchiamo nel prossimo paragrafo) e del diploma di scuola secondaria. Vediamo tutte le informazioni utili.

Concorso Comune Grosseto: requisiti di accesso

I requisiti che i candidati devono possedere per partecipare sono:

cittadinanza italiana, di altro stato appartenente all'Unione Europea o extracomunitaria con adeguati titoli di soggiorno (per cittadini europei e non, sono richiesti i diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e un'adeguata conoscenza della lingua italiana);

italiana, di altro stato appartenente all’Unione Europea o extracomunitaria con adeguati titoli di soggiorno (per cittadini europei e non, sono richiesti i diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e un’adeguata conoscenza della lingua italiana); età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici, nonchè iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;

, nonchè iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza; non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero di licenziamento da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento dovuto alla produzione di documenti falsi e con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

aver versato entro i termini del bando la tassa di concorso.

Per accedere alla categoria C degli Enti Locali è necessario inoltre un diploma di maturità.

Concorso Comune Grosseto: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro il 27 luglio. La piattaforma attiva per candidarsi è www.gestioneconcorsipubblici.it.

All’istanza devono essere allegati:

copia di un documento d’identità in corso di validità;

attestazione del pagamento della tassa concorsuale.

Concorso Comune Grosseto: prove

La prima prova che i candidati dovranno affrontare è la preselettiva con domande a risposta multipla di tipo logico-matematico e sulle materie a programma.

Verrà estratta una batteria delle 3 predisposte da 30 domande ciascuna, da risolvere in 30 minuti. Non è prevista una soglia minima di idoneità e il voto non andrà a incidere sulla graduatoria finale.

La valutazione è la seguente:

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,33 per ogni risposta errata;

0 per ogni risposta non data.

Ai successivi step accederanno i primi 200 candidati, ovvero i candidati collocatisi in ex-aequo rispetto all’ultimo posto utile.

Quindi la selezione vera e propria consiste in:

prova scritta , a carattere pratico-attitudinale, consistente in un elaborato, un atto amministrativo, risposta sintetica a uno o più quesiti o concreta soluzione di questioni di lavoro;

, a carattere pratico-attitudinale, consistente in un elaborato, un atto amministrativo, risposta sintetica a uno o più quesiti o concreta soluzione di questioni di lavoro; prova orale , un colloquio vertente sulle materie della prova scritta, su nozioni informatiche e lingua inglese;

, un colloquio vertente sulle materie della prova scritta, su nozioni informatiche e lingua inglese; valutazione dei titoli.

Il programma prevede la trattazione delle seguenti materie:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo;

Procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali;

Ordinamento istituzionale, contabile, finanziario e tributario degli Enti Locali (TUEL D.lgs.267/00 e s.m.i);

Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e C.C.N.L. del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali);

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii);

Normativa sulla trasparenza e anticorruzione e adempimenti conseguenti (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii);

CAD e documento elettronico (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii);

Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n 81/2008 e ss.mm.ii).

Per la preparazione consigliamo:

