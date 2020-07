L’importanza del packaging design nel brand positioning

Il packaging condiziona in maniera determinante le scelte di acquisto dei consumatori, tanto che l’80% di essi afferma che il packaging design influisce in modo concreto durante il processo decisionale d’acquisto, quello che porta a preferire un prodotto rispetto ad un altro.

Per rendere il tuo brand unico e distintivo rispetto ai concorrenti, occorre un progetto di packaging design che sappia valorizzare i tuoi punti di forza: Packaging in Italy, la prima agenzia di packaging design e brand positioning che ti accompagna in questo processo attraverso un sistema di Packaging Positioning che posiziona nella mente del consumatore il tuo prodotto tramite un packaging iconico e riconoscibile.

Che cos’è il packaging design

Il termine Packaging indice letteralmente “confezione”, ma dietro a questa parola si nasconde l’intero mondo del packaging design, ovvero l’arte di confezionare i prodotti.

All’interno di un punto vendita, il packaging è come una porta di accesso per il prodotto: i potenziali clienti confrontano l’offerta, soppesano le varie possibilità e, infine, procedono all’acquisto. In questo processo di decision making, il ruolo del packaging design è sempre più centrale e determinante. Non si tratta più “solo” di imballaggio, ma di un vero e proprio progetto di comunicazione in grado di influire profondamente sulla decisione finale del cliente.

Pertanto, non lasciare al caso il packaging design del tuo brand, ma affidati a professionisti del settore: il nostro team di Packaging in Italy utilizza un sistema scientifico, registrato e certificato dalla Trout & Partners, garanzia di affidabilità e successo in tutto il mondo, per tutti coloro che desiderano una presentazione del proprio prodotto unica e immediatamente riconoscibile agli occhi del cliente.

Tutti i vantaggi di un progetto di packaging design

Per creare una brand identity riconoscibile e duratura nel lungo periodo occorre mettere in atto una strategia di brand positioning e un’attività di packaging design personalizzato che rendano il tuo prodotto unico sul mercato.

È possibile affermare che il packaging design delinea il “volto” del prodotto, svolgendo alcune funzioni sia tangibili che intangibili:

Protegge e conserva il prodotto : il packaging ha lo scopo primario di proteggere e contenere un determinato volume che, durante le fasi di trasporto e imballaggio, non deve rovinarsi;

: il packaging ha lo scopo primario di proteggere e contenere un determinato volume che, durante le fasi di trasporto e imballaggio, non deve rovinarsi; Promuove caratteristiche ed elementi distintivi del prodotto : oltre alla funzione pratica di conservazione, il packaging comunica e parla al consumatore. In che modo? Attraverso materiali, forme, immagini, testi e colori, tutti elementi visivi che trasmettono i tratti distintivi del brand affinché possa fissarsi nella mente del consumatore e, contemporaneamente, distinguersi dai concorrenti.

: oltre alla funzione pratica di conservazione, il packaging comunica e parla al consumatore. In che modo? Attraverso materiali, forme, immagini, testi e colori, tutti elementi visivi che trasmettono i tratti distintivi del brand affinché possa fissarsi nella mente del consumatore e, contemporaneamente, distinguersi dai concorrenti. Favorisce l’acquisto grazie a design funzionale e user-friendly: un packaging ben progettato, è capace di comunicare le caratteristiche e i vantaggi del prodotto, mettendo in luce il perché il consumatore dovrebbe preferirlo rispetto agli altri.

Oltre alla funzione pratica di contenimento e protezione, il packaging è un potente strumento di comunicazione che deve rispecchiare l’anima dell’azienda, dando informazioni in maniera rapida ed efficace e rimanendo coerente ai valori del brand. Per questo, un progetto studiato su misura permette non solo di conservare e proteggere il tuo prodotto, ma anche di trasmetterne il significato: noi di Packaging in Italy ci occupiamo della progettazione del packaging del prodotto, individuandone le unicità e gli elementi differenzianti per renderli comunicabili e riconoscibili da parte del consumatore.

Scegliere un’agenzia di packaging design e brand positioning come Packaging in Italy ti dà la possibilità di avere un progetto di comunicazione che parla direttamente al tuo target, trasformandolo da potenziale cliente a cliente abituale. Il risultato è un incremento delle vendite e della tua brand awareness grazie ad un packaging studiato scientificamente per essere ricordato dal consumatore e differenziarsi dai concorrenti.







