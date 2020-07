Concorso Asl Viterbo, 30 Operatori Socio Sanitari: requisiti, prove e cosa studiare

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 10 luglio ha il via il Concorso Asl Viterbo per la copertura di 30 posti da Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato.

La selezione prevede l’attribuzione di punteggio per titoli ed esami. I vincitori dovranno rimanere nella sede di assegnazione per 5 anni, senza richiedere la mobilità verso altri enti.

Vediamo requisiti, come e quando fare domanda, prove di selezione e programmi.

Al Concorso regionale Asl Viterbo possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti devono essere posseduti entro la data di avviamento a selezione, ovvero il 9 agosto.

La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite il sito aslvt.iscrizioneconcorsi.it entro il 9 agosto.

E’ necessaria la registrazione prima di iscriversi al Concorso Oss Viterbo. Le istruzioni sono contenute nel bando.

Per la partecipazione è obbligatorio versare 10 euro di tassa.

Il Concorso Oss Viterbo è così articolato:

La prova preselettiva non concorre a formare il voto finale in graduatoria. Il punteggio delle altre prove invece fa media.

Almeno 20 giorni prima di ciascuna prova, sul sito e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio verrà data notizia delle convocazioni.

Per la preparazione consigliamo:

Ivano Cervella,

Maggioli Editore

2019,

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Il testo contiene oltre 4000 quesiti a scelta multipla...