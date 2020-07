Coronavirus: proroga restrizioni fino al 31 luglio in arrivo: le nuove regole

L’emergenza Coronavirus non è ancora finita, ed è arrivo il nuovo Decreto di proroga di obblighi e restrizioni per tutto luglio. Il ministro Roberto Speranza presenterà alle ore 20 di oggi 14 luglio alla Camera il nuovo Dpcm, con tutte le misure destinate a limitare ancora la vita dei cittadini e delle cittadine, almeno fino al 31 luglio 2020.

La bozza del nuovo provvedimento è molto netta nel contenuto e si propone di prorogare le restrizioni imposte con il Decreto 11 giugno. Altra cosa invece è lo stato d’emergenza, che verrà probabilmente prorogato fino al 31 ottobre 2020 con altro provvedimento.

Fonti del ministero della Salute indicano che tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere prorogate fino a fine luglio, comprese quelle che riguardano lo smart working. Si lavorerà ancora da casa quindi.

La novità potrebbe riguardare il divieto di ingresso per chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in Paesi che, per la loro situazione epidemiologica interna, non riescono a garantire i coefficienti minimi di sicurezza relativi alla percentuale di incidenza e al coefficiente di resilienza.

Fiere, congressi e discoteche ancora chiusi quindi. Così come resta il divieto di assembramento. Si potrà ancora lavorare utilizzando il lavoro da casa.

Restrizioni fino al 31 luglio: cosa dice il nuovo Decreto

Finché il ministro Speranza non presenterà alla Camera il provvedimento abbiamo solo ancora una bozza, che però è già molto chiara, e specifica che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno e 9 luglio 2020.

Proroga restrizioni al 31 luglio: le nuove regole

Ma di quali divieti e restrizioni stiamo parlando? Ecco le nuove regole che saranno in vigore almeno fino al 31 luglio.

Innanzitutto discoteche ancora chiuse fino al 31 luglio 2020. Divieto anche, fino a questa data, di organizzazioni di fiere e congressi,

una novità potrebbe essere il divieto di ingresso per chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in Paesi che, per la loro situazione epidemiologica interna, non riescono a garantire i coefficienti minimi di sicurezza relativi alla percentuale di incidenza e al coefficiente di resilienza.

Tutte le altre disposizioni contenute nel nuovo Dpcm atteso per oggi prorogano le restrizioni attuali.

Restano confermate le “modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza” (lo smart working).

si proroga al 31 luglio anche la possibilità di incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio.

resta inoltre l’obbligo di sanificare i luoghi di lavoro.

negli ospedali, per gli accompagnatori dei pazienti resta il divieto di fermarsi nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e delle strutture di pronto soccorso, così come le visite ai pazienti, sia negli ospedali sia nelle residenze per gli anziani, restano limitate “ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

dovrebbe anche essere confermato l’ obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici ecc), sui mezzi di trasporto e comunque in ogni luogo o occasione (anche luogo aperto) in cui non sia possibile garantire il mantenimento dell distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici ecc), sui mezzi di trasporto e comunque in ogni luogo o occasione (anche luogo aperto) in cui non sia possibile garantire il mantenimento dell distanza di sicurezza di almeno 1 metro. restano in vigore fino al 31 luglio, infine, le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge, mantenendo le distanze sociali e riducendo i rischi di contagio.

