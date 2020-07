Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo, candidature entro il 10 agosto: nuovo bando, posti, come è cambiata la prova

Il 28 Aprile è stato pubblicato il bando del Concorso Straordinario Secondaria in Gazzetta Ufficiale.

Con la rettifica del 10 luglio, è stata indicata una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione. Le suddette devono essere inviate con Istanze Online dalle ore 9 dell’11 luglio alle ore 23,59 del 10 agosto, le prove potrebbero essere svolte a fine estate (il 27 Maggio, un giorno prima dell’apertura, era arrivata la sospensione dal Miur in attesa della rideterminazione dei posti e dell’approvazione dell’emendamento. Qui il dettaglio).

E’ riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 ai vincitori immessi nel 2021/2022 che rientrerino nella quota dei posti destinati per l’a.s. 2020/2021.

In questo articolo vediamo punto per punto le determinazioni definitive in merito al Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo con dettaglio dei posti.

Concorso Straordinario Secondaria: come verrà attivato

Il Concorso Straordinario è bandito solamente per le Regioni, le classi di concorso e le tipologie di posti per le quali si prevedano posti vacanti negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Le assunzioni dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, la graduatoria di merito è ad esaurimento.

I posti a Concorso sono 24mila, suddivisi tra posti comuni e posti di sostegno. Il Decreto Rilancio (qui il testo) ha elevato il numero di ulteriori 8mila unità. Ecco i dati ministeriali sui posti per classe di concorso e Regione:

Al momento della compilazione della domanda è possibile scegliere solamente la Regione. La Provincia verrà infatti assegnata con il ruolo e ci sarà l’obbligo di permanenza per 5 anni.

Concorso Straordinario Secondaria: chi partecipa

Il Concorso è riservato ai docenti, anche di ruolo, che abbiano maturato annualità di servizio nei termini indicati o siano in possesso dei seguenti requisiti:

valido titolo di studio per l’insegnamento e specializzazione ulteriore per i candidati al sostegno (laurea magistrale o equivalenti ai sensi della vigente normativa);

per l’insegnamento e specializzazione ulteriore per i candidati al sostegno (laurea magistrale o equivalenti ai sensi della vigente normativa); 3 annualità di servizio tra l’anno scolastico 2011/2012 e il 2018/2019 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno anche non continuative (verranno ammessi con riserva coloro i quali raggiungano la terza annualità al 30 giugno 2020);

tra l’anno scolastico 2011/2012 e il 2018/2019 nelle secondarie su posto comune o di sostegno (verranno ammessi con riserva coloro i quali raggiungano la terza annualità al 30 giugno 2020); almeno un anno di servizio sulla classe di concorso o per una tipologia di posto;

Gli Itp potranno accedere con il diploma e i requisiti di servizio richiesti.

Categorie ammesse per abilitazione e/o ruolo

Per chiarire, indichiamo le categorie di docenti ammesse alla procedura straordinaria e con quali possibilità.

I docenti in servizio nella scuola statale, che rientrino per punteggio nei 24mila posti, potranno ottenere abilitazione e ruolo; mentre coloro i quali non siano in posizione utile potranno conseguire solamente l’abilitazione.

I docenti in servizio nella paritaria potranno concorrere solamente per ottenere l’abilitazione. Stesso discorso per i docenti con servizio misto tra scuola statale e paritaria che, ai sensi del Decreto, non possono far valere le annualità svolte in altre scuole che non siano quelle statali. Nel caso in cui non raggiungano il limite minimo di annualità non potrebbero partecipare al concorso straordinario nemmeno per ottenere l’abilitazione.

Sono ammessi con riserva specializzandi al Tfa Sostegno IV ciclo, che concluderanno il percorso a luglio 2020. Stessa indicazione anche per i docenti con titolo di studio estero.

I docenti idonei che abbiano superato la prova scritta ma che non rientrino nei 24mila posti a disposizione potranno conseguire l’abilitazione alle seguenti condizioni:

se abbiano una supplenza con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali;

conseguano i 24 Cfu;

superino la prova orale.

Esclusivamente per conseguire l’abilitazione, oltre ai docenti della paritaria, potranno partecipare anche:

docenti dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ( Iefpt ) e dei progetti regionali ;

) e dei ; docenti di ruolo nelle scuole statali anche senza anno specifico sulla classe di concorso;

nelle scuole statali anche senza anno specifico sulla classe di concorso; docenti con servizio misto (nella paritaria e nella statale).

Un decreto emanato ad hoc definirà le modalità di conseguimento. L’abilitazione consentirà l’accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Concorso Straordinario scuola secondaria: come fare domanda

Le domande devono essere inviate tramite Istanze Online a partire dalle ore 9 dell’11 luglio alle ore 23,59 del 10 agosto

Per accedere sono necessarie le credenziali SPID. Chi non le avesse può seguire le istruzioni indicate qui:

Istruzioni accesso a Polis

E’ possibile partecipare in una sola Regione per le seguenti procedure:

sostegno I° grado;

sostegno II° grado;

una classe di concorso.

La tassa concorsuale per ogni singola procedura è 50 euro. Quindi se si partecipa a più procedure si deve pagare la somma.

Concorso Straordinario Secondaria: prove e programmi

Il Concorso è stato strutturato in questo modo:

prova scritta , svolgimento a computer di 5 domande aperte e un quesito per la comprensione di un testo in lingua inglese al livello B2, da superare almeno con 56/80;

, svolgimento a computer di 5 domande aperte e un quesito per la comprensione di un testo in lingua inglese al livello B2, da superare almeno con 56/80; valutazione dei titoli (per un massimo di 20 punti).

Scarica la tabella titoli

La prova scritta, computed based e della durata di 150 minuti, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto.

Prova scritta posto comune

Per posto comune è così strutturata:

5 quesiti a risposta aperta per valutare conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

per valutare conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; un quesito composto da un testo in inglese seguito da 5 domande di comprensione a risposta aperta per verificare la conoscenza della lingua almeno al livello B2.

Prova scritta posti sostegno

Per i posti di sostegno è così strutturata:

5 quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità , nonchè finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

, nonchè finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; un quesito composto da un testo in inglese seguito da 5 domande di comprensione a risposta aperta per verificare la conoscenza della lingua almeno al livello B2.

Prova scritta classi di lingua inglese e altre

La prova scritta per le classi di lingua inglese è composta da 6 quesiti a risposta aperta per valutare conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.

I quesiti delle classi di concorso con altre lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in inglese al livello B2 con l’apposito quesito.

Nell’avviso riportante le modifiche è indicato anche il prospetto delle sedi dislocate per lo svolgimento:

SCARICA QUI IL PROSPETTO SEDI

Concorso Straordinario Secondaria: libri

Per la preparazione consigliamo:

