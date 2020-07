Concorso Comune Roma, 1512 posti per diplomati e laureati: profili, modalità di svolgimento e tempi di assunzione

A breve verranno pubblicati i bandi del Concorso Comune Roma per 1500 diplomati e laureati. La conferma arriva dall’ente che ha approvato e pubblicato il regolamento attuativo.

Le nuove assunzioni verranno avviate sulla base del piano assunzionale del triennio 2020/2022 che prevede la copertura di oltre 2.000 posti. I primi inserimenti o gli inserimenti in fase di avvio riguardano i seguenti profili:

895 per scorrimento di graduatorie vigenti (di cui 100 architetti, 45 funzionari amministrativi, 15 dietisti, 1 statistico, 5 geologi, 18 storici dell’arte, 10 archeologi, 2 esperti di controllo di gestione, 32 funzionari comunicativi, 2 funzionari per l’orientamento al lavoro, 50 funzionari per le biblioteche, 120 istruttori economici, 150 istruttori amministrativi, 20 istruttori dei servizi culturali e sportivi, 300 istruttori di polizia locale, 24 istruttori URP e 1 insegnante di religione cattolica;

25 dirigenti saranno assunti con contratti a tempo determinato, o con procedure di mobilità

98 saranno assunti dai centri per l'impiego (95 operatori per i servizi ambientali e 3 operatori per i servizi amministrativi);

118 stabilizzazioni (che riguardano 50 educatori di asili nido, 50 insegnanti di scuola dell'infanzia, 15 operatori dei servizi ambientali e 3 operatori dei servizi amministrativi);

26 assunzioni relative alle categorie protette.

Vediamo come sarà espletato il Concorso Comune Roma 2020 e i profili interessati.

Concorso Comune Roma: bando e profili da assumere

Il nuovo bando di Concorso, che non comprende assunzioni in corso o i profili indicati nei mesi precedenti, sarà pubblicato a luglio e vedrà le prime assunzioni nel 2021 e nel 2022. Complessivamente si tratta di 1512 inserimenti effettuati in deroga alla normativa sulla mobilità.

Assunzioni Comune Roma 2021

Di seguito indichiamo i requisiti specifici dei profili che verranno reclutati nel 2021:

28 dirigenti amministrativi (titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario);

(titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario); 7 dirigenti tecnici (titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario);

(titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario); 15 funzionari avvocati (titolo di accesso laurea magistrale);

(titolo di accesso laurea magistrale); 100 funzionari amministrativi (titolo di accesso laurea triennale o magistrale);

(titolo di accesso laurea triennale o magistrale); 80 funzionari dei servizi educativi (titolo di accesso laurea triennale o magistrale);

(titolo di accesso laurea triennale o magistrale); 80 funzionari dei servizi tecnici (titolo di accesso laurea triennale o magistrale);

(titolo di accesso laurea triennale o magistrale); 80 assistenti sociali (è sempre un livello da funzionario);

(è sempre un livello da funzionario); 150 istruttori amministrativi (titolo di accesso diploma di scuola media di secondo grado);

(titolo di accesso diploma di scuola media di secondo grado); 100 istruttori dei servizi informatici e telematici (titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado);

(titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado); 120 istruttori tecnici delle costruzioni, ambiente e territorio (titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado, ad esempio il diploma da geometri);

(titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado, ad esempio il diploma da geometri); 250 istruttori di polizia locale (titolo di accesso qualunque diploma di scuola media di secondo grado, ma probabilmente chiederanno il possesso di alcune patenti di guida).

Assunzioni Comune Roma 2022

Per le assunzioni nel 2022 non verrà indetto un nuovo Concorso Roma, bensì verranno “pescati” i vincitori e/o gli idonei dalla stessa graduatoria del presente. I profili interessati saranno:

4 dirigenti amministrativi (titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario);

(titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario); 3 dirigenti tecnici (titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario);

(titolo di accesso laurea magistrale e probabilmente almeno 5 anni di esperienza nella PA in un profilo da funzionario); 5 funzionari avvocati (titolo di accesso laurea magistrale);

(titolo di accesso laurea magistrale); 60 assistenti sociali (è sempre un livello da funzionario, quindi laurea triennale o magistrale);

(è sempre un livello da funzionario, quindi laurea triennale o magistrale); 100 istruttori amministrativi (titolo di accesso qualunque diploma di scuola media di secondo grado);

(titolo di accesso qualunque diploma di scuola media di secondo grado); 80 istruttori tecnici delle costruzioni, ambiente e territorio (titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado (ad esempio il diploma da geometri);

(titolo di accesso probabilmente diploma specifico di scuola media di secondo grado (ad esempio il diploma da geometri); 250 istruttori di polizia locale (titolo di accesso qualunque diploma di scuola media di secondo grado, ma probabilmente chiederanno il possesso di alcune patenti di guida).

Per il profilo di istruttore di polizia non è previsto un limite di età per l’accesso, tuttavia l’amministrazione ha introdotto una prova di efficienza fisica per valutare le capacità e le qualità fisiche dei candidati. Sarà svolta prima dell’esame orale.

Concorso Comune Roma: come si svolgerà

L’Amministrazione Capitolina potrebbe orientarsi verso il “concorso unico” gestito dal Formez Pa, ad esempio come il Concorso Inail, INL e Ministero del Lavoro.

I bandi tuttavia saranno 4:

un per profili in categoria B,

uno per profili in categoria C (diplomati),

uno per profili in categoria D (laureati),

uno per dirigenti (quello per laurea magistrale + almeno 5 anni di esperienza nella PA in ruoli per laureati).

Le modalità di iscrizione al Concorso Comune Roma unificato verranno indicate successivamente anche se potrebbero essere telematiche.

L’organizzazione della procedura potrebbe già seguire le linee della semplificazione confermate dal Decreto Rilancio ovvero:

unica prova scritta sulle materie del bando e/o svolgimento telematico;

valutazione dei titoli solo dopo le prove orali;

quesiti situazionali per accertare le soft skills.

Queste indicazioni verranno confermate con la pubblicazione del bando. Stessa cosa per quanto riguarda l’attribuzione, singola o per categorie, del punteggio dei titoli che in totale non potrà essere superiore a 1/3 del complessivo.

Concorso Comune Roma: prove

La selezione potrebbe essere preceduta da una prova preselettiva, attivata nel caso in cui le domande di partecipazione al Concorso Roma siano in numero superiore di almeno 2 volte il numero dei posti a bando.

Il test consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla per verificare:

capacità logico-deduttiva;

ragionamento logico-matematico;

ragionamento critico-verbale;

materie della prova scritta (eventuali).

Non verrà pubblicata la banca dati.

A seguire, le prove scritte per l’accesso ai profili potranno essere così organizzate:

profili da diplomato profili da laureato quiz a risposta multipla per accertare competenze del profilo professionale, materie previste dal bando nonchè specifiche attitudini del candidato accertamenti conoscitivi e attitudinali potrebbero essere accorpati in un’unica prova scritta con quiz a risposta multipla per accertare competenze del profilo professionale, materie previste dal bando nonchè capacità organizzative e attitudini tramite la redazione di un elaborato o la risoluzione di uno o più casi

Per i profili tecnici l’Amministrazione si riserva di svolgere una prova pratica aggiuntiva o in sostituzione delle precedenti.

Nella prova orale verranno accertate anche le conoscenze della lingua inglese e delle tecnologie informatiche.

Le informazioni fornite verranno confermate con l’uscita del bando.

Per lo studio consigliamo:

