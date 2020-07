Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, il 28 Luglio prova scritta per profilo FO/MG. Programmi e valutazione

Con avviso del 2 Luglio sul sito ufficiale del Formez PA, e del 10 Luglio in Gazzetta, sono state fornite indicazioni su su luogo, orario e svolgimento della prova scritta.

I candidati del profilo FO/MG sono convocati per il 28 Luglio dalle 14 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma “Giovanni Falcone” sita in Via di Brava n.99.

Nei seguenti paragrafi il link alle istruzioni, per uno svolgimento della prova nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio, programma di studio e valutazione.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari Ripam: nuovi esiti preselettiva

Pubblicato un avviso sul sito del Ripam Formez riguardante il Concorso 2329 Funzionari Giudiziari. A seguito di errori riscontrati nella griglia delle risposte sono stati ripubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta per i profili F/MG e FO/MG. Qui i pdf da scaricare:

Conseguentemente sono stati aggiornati i punteggi minimi di accesso alle prove scritte. Sono:

45,01 per il profilo FO/MG;

per il profilo FO/MG; 31,7 per il profilo F/MG.

Prova scritta concorso 2329 Funzionari Giudiziari Ripam: cosa studiare

La prova scritta del Concorso Funzionari Giudiziari 2019 è differenziata a seconda del profilo scelto e si divide in 3 parti.

La prima riguarda le materie connesse alla professionalità. Per il profilo con codice F/MG le materie da studiare sono:

diritto amministrativo;

diritto processuale civile;

diritto processuale penale;

ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del PdR 230/2000 e decreto legislativo 121/2018).

Invece per il profilo con il codice concorsuale FO/MG:

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

contabilità di Stato;

ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del PdR 230/2000 e decreto legislativo 121/2018).

Nella prova, per entrambi i profili, la seconda parte sarà dedicata alle tecnologie informatiche mentre la terza alla lingua inglese.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: punteggio di ammissione all’orale

L’ammissione alla prova orale è consentita con queste votazioni:

almeno 14/20 per la prima parte (materie di diritto);

almeno 3,5/5 per la seconda parte (informatica);

almeno 3,5/5 per la terza parte (inglese).

Nel complesso il candidato che abbia superato la prova scritta potrà ottenere un punteggio complessivo di massimo 30 punti, nonchè:

fino a 20 punti per la prima parte della prova;

fino a 5 punti per la seconda parte della prova;

fino a 5 punti per la terza parte della prova.







