Concorsi Ripam 2020: quiz logica e situazionali con il prof. Cotruvo

Nel webinar di mercoledì 8 Luglio il professore Giuseppe Cotruvo ha parlato dei Concorsi Ripam 2020. In particolare:

Durante la trattazione ha spiegato cosa sono i quiz situazionali e come risolvere alcune tipologie di quiz di logica, fornendo indicazioni per affrontare uno studio efficace.

Il Professore, uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale, vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli Editore.

In questo articolo troverete:

Durante la diretta il professore ha risposto ad alcune domande e ha spiegato come risolvere alcuni quesiti di logica.

Il pdf con i quiz può essere scaricato qui.

Il webinar invece può essere rivisto sul canale YouTube di Maggioli Editore. Qui il link per accedere.

Tra le più recenti pubblicazioni con la casa editrice troviamo:

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2020 n. 50 il concorso RIPAM per 2133 funzionari amministrativi da assumere a tempo pieno e indeterminato presso diverse amministrazioni pubbliche. Il presente manuale è un utile strumento di preparazione per la prova preselettiva...

Sulla Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2020 n. 50 è stato pubblicato il bando del concorso per l’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali. Il bando prevede di selezionare i candidati...

Giuseppe Cotruvo,

Maggioli Editore

2020,

Il volume è uno strumento innovativo e di sicura utilità per la preparazione alla prova preselettiva prevista per il Concorso RIPAM di 92 posti presso Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il testo presenta una...