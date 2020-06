Concorso Ispettorato del Lavoro 2020, in arrivo il bando per 550 laureati: tutte le informazioni

Il Decreto Rilancio ha autorizzato una serie di procedure assunzionali, tra le quali il Concorso Ispettorato del Lavoro 2020.

Le nuove figure sono necessarie “per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020“.

L’art. 100 del provvedimento (dal titolo “Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro”) richiama quanto già stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro 2019-2021, sottoscritta tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Direttore dell’INL il 25 novembre 2019.

Quindi la procedura assunzionale e la copertura finanziaria sono già state previste: l’avvalimento avverrà nell’ambito dell’attuale contingente di organico e risorse assegnato dall’Ispettorato al comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.