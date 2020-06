Concorso Ordinario Secondaria 2020, al via le domande: come candidarsi, a quante procedure partecipare e posti

Dal 15 Giugno al 31 Luglio via libera alle domande di partecipazione al Concorso Ordinario Secondaria e per il Concorso Infanzia e Primaria.

La piattaforma Polis – Istanze Online è attiva e in questo articolo vediamo la procedura corretta per l’invio.

Concorso Ordinario Secondaria: posti

A seguito dell’approvazione del Decreto Rilancio sono stati rideterminati e incrementati i posti del Concorso Ordinario Secondaria a 33mila.

Ecco gli allegati con il numero definitivo per classe di concorso e Regione:

Concorso Ordinario Secondaria: come iscriversi

La domanda di partecipazione deve essere inviata online tramite la piattaforma Concorsi e Procedure Selettive dalle ore 9 del 15 Giugno 2020 alle ore 23.59 del 31 Luglio 2020.

L’accesso è possibile con SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze Online.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.

Concorso Ordinario Secondaria: a quante procedure partecipare e tasse

La riforma del reclutamento per il Concorso Ordinario Scuola Secondaria prevede che i candidati concorrano per un’unica regione, a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, e per una sola classe di concorso, distinta per il primo e il secondo grado, nonché per il sostegno.

I candidati possono indicare fino a 4 procedure:

una sola classe di concorso per la scuola secondaria di I grado;

una sola classe di concorso per la scuola secondaria di II grado;

per i posti di sostegno della scuola secondaria di I grado;

per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado.

L’ammontare della tassa concorsuale è 10 euro per procedura. Nel caso in cui il candidato intenda partecipare per più posti (fino a 4) il costo totale sarebbe 40 euro ma l’istanza sarebbe unica.

Quindi chi partecipa a più procedure non deve presentare più domande.

Concorso ordinario scuola secondaria: libri

Per la preparazione al Concorso scuola secondaria e sulle discipline attinenti alla classe di concorso consigliamo i seguenti volumi disponibili sullo shop e su Amazon ai link dedicati:

Quiz di Logica per la prova preselettiva

Concorso Scuola 2020 - Concorso ordinario Prova preselettiva - Quiz a risposta multipla svolti e commentati Giuseppe Cotruvo, Vincenzo Calvino, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La prova consiste in un test sull’accertamento delle capacità logiche, della comprensione del testo e della conoscenza della...



Disponibile anche su Amazon

Avvertenze generali per tutte le classi di concorso

Concorso Scuola 2020 Avvertenze generali - Teoria e Quiz commentati Vincenzo Calvino, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è uno strumento di sicura utilità per la preparazione ai nuovi concorsi 2020 per docenti nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutte le classi di concorso. È aggiornato alla normativa scolastica di recente approvazione:› Legge n. 159/2019 di conversione del D.L. n. 126/2019...



Disponibile anche su Amazon, clicca qui

Competenze e metodologie didattiche

Concorso Scuola 2020 - Concorso ordinario Seconda prova scritta Competenze antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche Pietro Boccia, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è uno strumento utilissimo per chi deve affrontare la seconda prova scritta del concorso straordinario per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche per chi deve ancora acquisire i 24 CFU. Il volume è articolato in quattro parti:1. Antropologia: nascita,...



Acquistabile anche su Amazon, clicca qui

Manuale di Legislazione Scolastica

Concorso Scuola 2020 - Legislazione scolastica Andrea Gradini, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale è uno strumento di sicura utilità per la preparazione ai concorsi a cattedra per le scuole di ogni ordine e grado. Il testo affronta in forma sintetica, semplice e scorrevole, tutte le principali tematiche della legislazione e della normativa scolastica richieste nelle Avvertenze...



Acquistalo su Amazon

per le classi di concorso

Concorso a cattedra - Matematica e Scienze Classe A28 C. Bottino, L. Bouché, V. Calvino, C. Delle Fratte, C. Pranteda, M. Taddeo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A28 - Matematica e Scienze (ex A059 - Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Biologiche e Naturali). Il volume segue...



Concorso a cattedra - Filosofia e Storia Classe A19 M. Autieri, R. Calvino, N. Malandrino, A. Riccardi, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A19 - Filosofia e Storia (ex A037 – Filosofia e Storia nei Licei). Il volume segue fedelmente le indicazioni sia delle...



Concorso a cattedra - Tecnologia Classe A60 (ex A033) AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alle prove del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A60 - Tecnologia (ex A033 - Tecnologia, già Educazione tecnica nella scuola media). Il volume segue fedelmente le indicazioni sia delle Avvertenze...



Concorso a cattedra - Matematica e Fisica CLASSI A20 - A26 - A27 V. Calvino, C. Pranteda, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nelle classi di concorso:• A20 - Fisica (ex A038);• A26 - Matematica (ex A047);• A27 - Matematica e Fisica (ex A049). Il volume segue...



Concorso a cattedra - Italiano, Storia, Geografia e Discipline letterarie - Classi A22 - A12 - A11 - A13 V. Ardone, M. Autieri, V. Calvino, N. Malandrino, A. Riccardi, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nelle seguenti classi di concorso:• A12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (EX A050)• A22 -...



Concorso a cattedra - Scienze giuridiche ed economiche Classe A46 (ex A019) AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A46 - Scienze giuridiche ed economiche (ex A019 - Discipline giuridiche ed economiche). Il volume segue fedelmente le...



Concorso a cattedra - Filosofia e Scienze umane Classe A18 M. Autieri, V. Calvino, G. Pianura, M. Sannipoli, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A18 – Filosofia e Scienze umane (ex A036 – Filosofia-Psicologia e Scienze dell’educazione). Il volume segue...



Per la visione dell’intero catalogo Maggioli Editore su Amazon per il Concorso Scuola Ordinario e Straordinario: vai allo shop Amazon.







© RIPRODUZIONE RISERVATA