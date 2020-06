Formazione Inglese Commerciale B1 con Icotea

Attualmente, nel settore lavorativo e in particolare a livello economico, giuridico e fiscale si riscontrano difficoltà comunicative anche a seguito dell’incomprensione degli intenti operativi. Al fine di favorire un’organizzazione che sia “globale” sotto ogni aspetto, si presenta la necessità di possedere una formazione intermedia di inglese commerciale.

Tale preparazione potrà essere affrontata con ICOTEA, che a livello nazionale e internazionale è convenzionata con un ente certificato estero ed è riconosciuta e accreditata dal MIUR e dagli ordini professionali.

Il modo in cui ci rapportiamo anche nel lavoro è una nostra personale rappresentazione. Preparati con la formazione on-line specializzata di ICOTEA. Con un livello di Inglese qualificato e spendibile sul mercato, imparerai a ampliare le terminologie commerciali, ad acquisire nozioni specifiche, a partecipare a riunioni, creare presentazioni lavorative, discutere accordi, negoziare soluzioni, ecc.

Oltre ad accedere a percorsi professionali e settoriali calzanti in funzione delle tue esigenze, ICOTEA eventualmente potrà anche ufficializzare la tua preparazione intermedia con la certificazione linguistica adatta al tuo livello B1. Approfitta anche del riconoscimento del CFP che ti permetteranno di aggiornarti e specializzarti trasformando le tue conoscenze in vere e proprie competenze commerciali.

Se vuoi formarti on line con sicurezza e avere la garanzia della formazione mirata quale quella della preparazione linguistica dell’Inglese commerciale, potrai trasformare in lavoro la tua passione. I programmi didattici linguistici di ICOTEA favoriscono e amplificano non solo il canale formativo ma danno un volto nuovo alla tua preparazione lavorativa professionale permettendoti di consolidare il tuo sapere a livello internazionale.

Con una simile formazione linguistica potrai migliorare la tua libera professione, partecipare ai concorsi e avere altri sbocchi lavorativi. Accedi al tuo futuro, migliora le tue capacità con il corso di Business English di ICOTEA, potrai costruire la tua carriera comunicando efficacemente e imparando a utilizzare una terminologia tecnica aziendale.

Dai un’impronta diversa alla tua vita con la formazione linguistica, acquisisci crediti formativi professionali e riscopri le tue competenze formative commerciali in Inglese – livello B1 – grazie a ICOTEA.

Guarda su https://bit.ly/36tqQs2 il corso di English Business







