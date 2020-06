Concorso Scuola Straordinario e Ordinario Secondaria: tutti i posti per Regione e classe di concorso

Pubblicati i bandi del Concorso Scuola Straordinario e Ordinario nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 34 del 28-4-2020. In particolare le procedure sono:

Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo , 24.000 posti e candidature dal 28 maggio al 3 luglio (date ritardate per revisione posti);

, 24.000 posti e candidature (date ritardate per revisione posti); Concorso Straordinario Secondaria per l’abilitazione a tutti coloro che supereranno la prova scritta con almeno 42/60 e candidature dal 28 Maggio al 3 luglio ;

a tutti coloro che supereranno la prova scritta con almeno 42/60 e candidature ; Concorso Ordinario Secondaria, 25.000 posti e candidature dal 15 giugno al 31 luglio.

Pubblicato anche il Concorso Infanzia e Primaria per un totale di 12.683 posti che consentirà le iscrizioni sempre dal 15 Giugno al 31 Luglio.

Diversamente da quest’ultimo, per il quale sono stati resi noti i primi dati ministeriali con la suddivisione per Regione (li trovi qui), per gli altri concorsi scuola sono stati pubblicate le tabelle definitive.

Vediamo la suddivisione per classe di concorso e Regione.

Posti Concorso Straordinario Secondaria

Di seguito elenchiamo i riferimenti link ai documenti ufficiali con la suddivisione dei posti del Concorso Straordinario Secondaria. Clicca sulla Regione di tuo interesse per poi autorizzare il download del documento:

Posti Concorso Ordinario Secondaria

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 9 giugno è stato innalzato il numero dei posti del Concorso Ordinario Secondaria a 33mila, in ottemperanza a quanto è stato stabilito con l’approvazione del Decreto Rilancio.

Due allegati hanno poi rivisto la distribuzione dei posti:

Per la preparazione ai Concorsi Scuola e sulle discipline attinenti alla classe di concorso consigliamo i seguenti volumi disponibili sullo shop e su Amazon ai link dedicati:

Prova scritta Concorso Straordinario

Prova scritta Concorso Straordinario



Quiz di Logica per la prova preselettiva Concorso Ordinario

Concorso Scuola 2020 - Concorso ordinario Prova preselettiva - Quiz a risposta multipla svolti e commentati Giuseppe Cotruvo, Vincenzo Calvino, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La prova consiste in un test sull’accertamento delle capacità logiche, della comprensione del testo e della conoscenza della...



Avvertenze generali per tutte le classi di concorso

Concorso Scuola 2020 Avvertenze generali - Teoria e Quiz commentati Vincenzo Calvino, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è uno strumento di sicura utilità per la preparazione ai nuovi concorsi 2020 per docenti nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutte le classi di concorso. È aggiornato alla normativa scolastica di recente approvazione:› Legge n. 159/2019 di conversione del D.L. n. 126/2019...



Competenze e metodologie didattiche per la seconda prova scritta dell'Ordinario

Concorso Scuola 2020 - Concorso ordinario Seconda prova scritta Competenze antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche Pietro Boccia, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è uno strumento utilissimo per chi deve affrontare la seconda prova scritta del concorso straordinario per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche per chi deve ancora acquisire i 24 CFU. Il volume è articolato in quattro parti:1. Antropologia: nascita,...



Manuale di Legislazione Scolastica

Concorso Scuola 2020 - Legislazione scolastica Andrea Gradini, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale è uno strumento di sicura utilità per la preparazione ai concorsi a cattedra per le scuole di ogni ordine e grado. Il testo affronta in forma sintetica, semplice e scorrevole, tutte le principali tematiche della legislazione e della normativa scolastica richieste nelle Avvertenze...



