Concorso Polizia di Stato 1650 allievi agenti: diario prove rinviato al 28 luglio, un focus sulla selezione

Il Concorso Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 31 gennaio 2020, è un’ottima opportunità per entrare nel Corpo anche senza aver maturato annualità di servizio militare.

Infatti il bando è aperto a tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 25 anni con un diploma di scuola secondaria di II grado.

In questo articolo ci concentreremo sulla procedura di selezione, per chiarire tutti gli step che i candidati devono affrontare per rientrare nei posti banditi ed essere ammessi a frequentare il corso di formazione.

Concorso Polizia di Stato: prove

La selezione del Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato si svolge in base a queste fasi:

prova scritta ;

; accertamento dell’ efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali.

I candidati devono superare sia la prova scritta che gli accertamenti, pena l’esclusione dalla procedura. La verifica dei requisiti sarà successiva quindi l’ammissione è con riserva.

Nei prossimi paragrafi illustriamo singolarmente le prove per spiegare come verrà gestita la selezione.

Prova scritta

Il primo “ostacolo” da affrontare è la prova scritta, consistente in un questionario con domande a scelta multipla su:

cultura generale ;

; materie di cui all’art. 13 comma 1 del DM 129/2005;

di cui all’art. 13 comma 1 del DM 129/2005; lingua inglese ;

; apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Il questionario sarà predisposto casualmente da un sistema informatico che preleva le domande dalla banca dati, resa disponibile sul sito della Polizia di Stato almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova.

Il punteggio di superamento è 6/10. La correzione avverrà tramite apparecchiature a lettura ottica.

Con un ulteriore avviso sul sito ufficiale della Polizia di Stato, è stata rinviata al 28 Luglio la pubblicazione della sede, del giorno e dell’ora di inizio della prova.

Accertamento efficienza fisica

Riceveranno l’avviso di convocazione i primi 3.300 candidati, oltre a coloro i quali abbiano raggiunto il medesimo punteggio dell’ultimo ammesso alla graduatoria

Sul sito ufficiale verrà pubblicato il calendario degli accertamenti e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale. Tuttavia, visti i rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, ci aspettiamo uno slittamento.

L’accertamento fisico consiste in più prove, precisamente:

corsa a 100 metri;

salto in alto;

piegamenti sulle braccia.

Accertamenti psico-fisici

Gli idonei verranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione composta da un Dirigente medico e da 4 medici principali della Polizia di Stato.

Sono previsti:

un esame clinico generale;

prove strumentali e di laboratorio.

Accertamenti attitudinali

Gli accertamenti attitudinali mirano a rilevare l’idoneità dell’aspirante agente allo svolgimento dei compiti connessi alle attività della Polizia di Stato.

I candidati verranno sottoposti a una serie di test collettivi, test individuali e un colloquio con un componente della Commissione psicologi funzionari.

Per la preparazione consigliamo il seguente volume:

