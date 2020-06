Concorsi Agenzia Entrate 2020/2022, i bandi in arrivo: tutte le novità

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 23 Ottobre 2019 è stato pubblicato il capitolato d’appalto per individuare una società idonea all’affidamento delle procedure dei prossimi Concorsi Agenzia Entrate 2020/2022.

Grazie al documento, abbiamo notizia in anteprima delle procedure che verranno espletate nel triennio a venire.

Il 23 Gennaio 2020 alle ore 10.30 la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per valutare le offerte delle società partecipanti. Verificati i documenti amministrativi per dichiarare l’idoneità e affidate le procedure a Merito srl, società che ha già gestito i precedenti Concorsi Agenzia Entrate.

Vediamo i profili richiesti e come saranno organizzate le relative prove.

Concorsi Agenzia Entrate 2020/2022: selezioni in arrivo

Nel capitolato tecnico pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono indicate le procedure selettive per diversi posti a tempo indeterminato, i cui bandi verranno varati nel triennio 2020/2022.

Sono già stati autorizzati posti per i seguenti profili professionali:

300 Dirigenti ;

; 2300 unità di personale non dirigenziale (funzionari).

Tra le unità di personale non dirigenziale le figure da selezionare sono diverse: economisti, giustisti, statisti, ingegneri, architetti e geometri.

Potrebbero essere bandite almeno 3 procedure per i funzionari e 2 per i dirigenti, quindi il titolo di accesso potrebbe essere la laurea.

Alcuni posti, a seconda delle procedure, potranno essere riservati al reclutamento di personale negli Uffici della Valle d’Aosta e della Provincia di Bolzano.

Si ipotizza una partecipazione di oltre 300.000 candidati, stimato sulla base dei precedenti Concorsi Agenzia delle Entrate.

Il numero di assunzioni autorizzate potrebbe subire variazioni a fronte di nuove norme che consentano il reclutamento di ulteriori unità durante il triennio 2020/2022.

Concorsi Agenzia Entrate 2020/2022: prove previste

Come indicato nel documento: “Le prove si sostanziano in un questionario composto generalmente da 80 quesiti con 3 o 5 alternative di risposta per ciascun quesito.

I quesiti devono essere inediti”.

La procedura per figure non dirigenziali potrebbe prevedere le seguenti fasi:

prova oggettiva attitudinale , differenziata a seconda del profilo, con un test per misurare competenze trasversali, abilità logiche e di comprensione verbale;

, differenziata a seconda del profilo, con un test per misurare competenze trasversali, abilità logiche e di comprensione verbale; prova oggettiva tecnico-professionale, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla per verificare la conoscenza delle materie previste dai relativi bandi.

Alla prima prova sono ammessi tutti i candidati, mentre alla seconda solamente coloro che rientrino nei posti in graduatoria al limite massimo di 3 o 5 volte i posti indicati nei bandi per i profili specifici e la sede scelta.

Gli esami da affrontare per i candidati alla procedura dei dirigenti sono:

prova preselettiva , corretta con lettura automatizzata;

, corretta con lettura automatizzata; prove scritte tradizionali.

