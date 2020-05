Concorso Straordinario Secondaria, emendamento al Decreto Scuola: novità per prova scritta e assunzioni

Raggiunta l’intesa nella maggioranza sul Decreto Scuola e, in particolare, sull’emendamento riguardante il Concorso Straordinario Secondaria. Il premier Conte e la Ministra Azzolina al termine del vertice hanno dichiarato che:

a settembre si assumeranno docenti a tempo determinato dalle graduatorie provinciali ;

si assumeranno docenti ; contestualmente ci sarà il concorso con prova scritta selettiva (eliminate le crocette) che terrà a fine estate.

Ancora da capire il peso che avranno titoli e servizio. Presentato l’emendamento alla maggioranza. In questi giorni prosegue la discussione e aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.

Vediamo assieme i dettagli sulle novità.

Concorso Straordinario Secondaria: assunzioni a settembre

La mediazione raggiunta nella maggioranza vede l’avvio di assunzioni a settembre a tempo determinato da graduatorie d’istituto, a breve graduatorie provinciali.

In attesa di svolgere la prova, slittata a dopo l’estate, continueranno le supplenze ma con nuove modalità.

L’emendamento, inserito nel DL 22 e passato al vaglio tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, approderà al Senato per il voto di fiducia e passerà alla Camera con testo blindato.

Entro la prima settimana di giugno dovrà essere tutto a punto per procedere.

Concorso Straordinario Secondaria: quando l’immissione in ruolo

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 (entro il 15 Settembre ma potrebbero slittare vista la situazione) saranno così organizzate:

50% da graduatorie a esaurimento (Gae) e 50% da concorsi (esaurimento graduatorie concorsi docenti 2016, si passa per l’80% al concorso straordinario 2018 e al 20% al concorso ordinario e straordinario banditi il 28 Aprile);

(esaurimento graduatorie concorsi docenti 2016, si passa per l’80% al concorso straordinario 2018 e al 20% al concorso ordinario e straordinario banditi il 28 Aprile); call veloce in altra provincia e/o regione , per dare ai precari una maggiore possibilità di ottenere un posto a tempo indeterminato;

, per dare ai precari una maggiore possibilità di ottenere un posto a tempo indeterminato; vincolo di 5 anni nel posto di prima assegnazione.

Secondo l’accordo, la prova scritta del Concorso Straordinario Secondaria 2020 slitterà in autunno. Quindi i vincitori potrebbero non essere inseriti a tempo indeterminato già dall’anno scolastico in arrivo.

Infatti, come riportato a inizio articolo, sono state proposte assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie provinciali.

Nell’art.6 del testo dell’emendamento che circola in queste ore in rete è così specificato: “Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni alla legge 20 dicembre 2019 n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020“.

La conferma definitiva arriverà con il voto in Parlamento.

Concorso Straordinario Secondaria: prova scritta a domande aperte

La prova scritta del Concorso Straordinario per l’assunzione di 32mila docenti (24.000 dal DL 159/2019 e 8.000 dal Decreto Rilancio) rimane, ma slitta a fine estate. Questa non è l’unica novità dell’accordo con la maggioranza di cui è portabandiera il premier Conte e la Ministra Azzolina.

Cambiano infatti le modalità di svolgimento: non è più un quiz a risposta chiusa ma ci sono domande aperte. Supereranno la prova i candidati che abbiano ottenuto almeno 7/10 di punteggio.

Lo svolgimento sarà sempre con procedura informatizzata e nella propria Regione. Qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, è concesso lo svolgimento in altra Regione rispetto a quella della domanda.

Potrebbero avere più spazio titoli e servizio. La conferma definitiva arriverà con l’approvazione dell’emendamento.

Argomenti prova scritta

A quanto si evince dal testo dell’emendamento, i quesiti per i posti comuni verteranno su:

valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche;

comprensione del testo in lingua inglese.

Per i posti di sostegno invece:

metodologie didattiche per le diverse tipologie di disabilità;

valutazione sulla conoscenza dei contenuti e sulle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

comprensione del testo in lingua inglese.

Accertate anche le conoscenze informatiche.

Concorso Straordinario Secondaria: verso l’approvazione del Decreto Scuola

La Ministra Azzolina ha commentato al termine del vertice:

La Ministra si mostra soddisfatta dall’accordo raggiunto sottolineando che hanno votato per “una modalità di assunzione che garantisca il merito“.

Ora i lavori in Parlamento devono affrettarsi per tradurre il Decreto Scuola in legge e favorire così le assunzioni di 78mila insegnanti, anche giovani alle prime esperienze, tra Concorso Straordinario e Concorso ordinario.

Per la preparazione consigliamo:

