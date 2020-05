Concorso Regione Campania riparte, dall’8 giugno le prove suppletive: date e profili interessati

Dopo la sospensione dei concorsi pubblici con il Decreto Cura Italia, a causa dell’emergenza sanitaria, il primo in lista per la ripartenza è il Concorso Regione Campania per 2.175 posti negli Enti Locali in categoria C e D.

Il Formez Pa, con un avviso sul sito istituzionale, ha pubblicato un annuncio riportante le prime date delle prove suppletive, riservate ai candidati per i quali sia stata accolta l’istanza cautelare:

8 Giugno ore 9,30 per il profilo TCD;

8 Giugno ore 13 per il profilo SAC;

9 Giugno ore 11 per il profilo ITC;

9 Giugno ore 14 per il profilo AMD;

9 Giugno ore 16,30 per il profilo CUC;

10 Giugno ore 9 per il profilo VGC;

10 Giugno ore 13 per il profilo TCC;

10 Giugno ore 16 per il profilo AMC;

11 Giugni ore 9 per il profilo CFC;

12 Giugno ore 9,30 per il profilo CIC.

Le suddette prove si terranno a Palazzo Armieri a Napoli, nel rispetto dei protocolli sul distanziamento.

Terremo costantemente aggiornato l’articolo con l’arrivo di ulteriori comunicazioni in merito.

Concorso Regione Campania: l’annuncio del Ripam

Il 20 Maggio sul sito del Ripam Formez è stato pubblicato questo avviso:

“Dopo la sospensione dovuta agli effetti del Decreto CuraItalia 18/2020, riparte il concorso Ripam Campania: si inizia con lo sblocco delle prove suppletive per i profili TCD, 8 giugno, AMD, 9 giugno, TCC 10 giugno.

Le prove si terranno presso Palazzo Armieri, a Napoli. A breve seguirà la pubblicazione dell’orario di convocazione.

Per quanto riguarda le date delle prove suppletive per altri profili seguiranno indicazioni nei prossimi giorni.

A tutela della sicurezza e della salute di tutti e nel rispetto delle leggi vigenti, si ricorda che le prove si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19″.

Ulteriori date e chiarimenti, nonchè le istruzioni, sono state indicate sul sito del Ripam il 22 Maggio. Qui i riferimenti diretti:

Ricordiamo che, i vincitori accederanno al percorso retribuito di reclutamento, formazione e tirocinio della durata di 10 mesi. Le assunzioni saranno successive.







© RIPRODUZIONE RISERVATA