Superbonus 110% nel Decreto Rilancio: come funziona e quali lavori possono essere fatti a casa

Chi ha in programma effettuare dei lavori sulla propria casa, tra le diverse opportunità e agevolazioni consentite dalla normativa fiscale, dovrà fare i conti, (se sarà confermato), con un nuovo superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica, inserito nel decreto “Rilancio” ex aprile, che sarà varato in questi giorni.

Secondo le anticipazioni e dopo alcune marce indietro, la nuova agevolazione punta al rilancio del settore edile, favorendo gli investimenti privati e la ripresa nella difficile fase della ripartenza delle attività economiche dopo il blocco totale delle attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Altre novità correlate all’agevolazione, potrebbero riguardare la cessione del credito e lo sconto in fattura che potrebbe essere previsto con delle modifiche rispetto a quello che troviamo nel decreto crescita del 2019, e modificato dalla Legge di Bilancio 2020.

Superbonus 110%: come funziona la nuova maxi detrazione

Il decreto “rilancio”, prevede una agevolazione ad alto impatto economico in particolare nel settore edile, ovvero un superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e per la messa in sicurezza antisismica che va a potenziare, combinandosi, con le già cospicue detrazioni presenti in edilizia.

Tra gli interventi che potranno utilizzare in primis questo super sconto, vi sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio come ad esempio il cappotto termico.

Vi sono gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di micro-cogenerazione.

Ci sono anche gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

La maxi detrazione del 110% sarà comunque fruibile anche per altri lavori, come interventi sulla facciata (per i quali, fino alla fine del 2020, spetta una detrazione del 90%, senza limite di spesa) o se si installerà un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica o si sostituirà le finestre, se saranno realizzati insieme agli interventi più importanti.

Il superbonus potrebbe entrare essere operativo dal 1° luglio 2020 e valido fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione potrà essere utilizzata in compensazione in cinque quote di pari importo, ma si potrà beneficiare anche di un sconto in fattura da parte dell’impresa, con la cessione della detrazione.

Superbonus 110%: novità per la cessione del credito

Il decreto rilancio potrebbe modificare il meccanismo della cessione del credito per quanto riguarda l’eco-bonus e il sisma-bonus, aspetto questo molto rilevante perché metterà in circolo la liquidità necessaria per consentire l’effettuazione dei lavori potendo in teoria, e grazie appunto al meccanismo delle cessioni avviare interventi senza anticipare denaro.

Attualmente per l’eco-bonus, il trasferimento del credito è permesso per gli interventi di efficienza energetica, sia relativi alle parti comuni condominiali, sia sulle singole unità.

La detrazione viene ceduta ai fornitori dei beni e servizi necessari per gli interventi agevolabili, o ad “altri soggetti privati, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Relativamente alla cessione, solo i contribuenti incapienti (coloro che si trovano nella cosiddetta “no tax area”) possono cedere il credito ad istituti di credito o intermediari finanziari.

La cessione nel “sisma-bonus” è possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, con una detrazione maggiorata del 75% o dell’85% delle spese.

Il condòmino potrà trasferire la detrazione, come credito d’imposta, alle imprese o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto di prossima uscita dovrebbe permettere a tutti i contribuenti di cedere alle banche o ad altri intermediari finanziari il credito corrispondente all’eco-bonus o al sisma-bonus.

Superbonus 110%: Lo sconto in fattura

Altro punto interessante è lo sconto in fattura, per il quale potrebbe essere previsto un meccanismo diverso da quello disciplinato dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) e modificato (con l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 del decreto) dalla Legge di Bilancio 2020.

Con lo sconto in fattura i soggetti che beneficiano delle agevolazioni (eco-bonus e sisma-bonus) potevano optare, al posto dell’utilizzo della detrazione di un contributo equivalente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’impresa avrebbe recuperato lo sconto sotto forma di credito d’imposta, o poteva cederlo ai propri fornitori.

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 70) prevede che, partire dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, al posto dell’utilizzo delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Secondo le nuove indicazioni, i contribuenti a fronte della cessione della detrazione, potranno beneficiare con un meccanismo diverso, di uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione.

In teoria si potranno realizzare gli interventi senza alcun pagamento e, sempre secondo le anticipazioni il credito si potrà cedere per un numero di volte illimitato, cosa non prevista in precedenza, aspetto questo all’attenzione della Ragioneria dello Stato da sempre contraria alla cessione illimitata per evitare problemi di contabilizzazione dei crediti fiscali. A questo punto bisognerà comunque attendere la pubblicazione del decreto per avere contezza sul funzionamento e sull’applicazione del bonus.

Altri bonus che si possono utilizzare

La nuova agevolazione se sarà confermata, si inserisce in uno scenario in cui sono operativi già diversi altri bonus.

Si va dal classico 50% sulle ristrutturazioni edilizie, al 36% dedicato a verde e giardini, allo sconto per mobili ed elettrodomestici (anche questo al 50%), alle diverse declinazioni dell’eco-bonus (dal 50 al 75% per finestre, caldaie, pannelli solari termici, coibentazioni) e il sisma-bonus fino all’85%.

Ricordiamo inoltre il nuovo bonus facciate ovvero la detrazione del 90% pensata per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento degli involucri edilizi, che in concreto a seguito del blocco totale per l’emergenza sanitaria non è stata mai utilizzata.

Secondo le indicazioni che trapelano, il nuovo bonus potrebbe premiare i lavori più consistenti, e comunque dovrà essere inserito nel contesto delle altre agevolazioni, considerano che sicuramente darà il via ad ingenti investimenti “verdi” rilanciando l’edilizia.







