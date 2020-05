Luce e gas: ulteriore proroga dei bonus, blocco dei distacchi e altre novità

In questi ultimi mesi le luci sono rimaste accese per più tempo ed è stato fatto un utilizzo maggiore del gas così come della maggior parte degli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici.

Ecco allora che l’attenzione in materia di bollette è diventata di prioritaria importanza per tutti e le novità su questo tema non sono mancate: vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Il termine per la domanda di bonus sociali slitta fino al 31 luglio

Uno degli aspetti da tenere in considerazione riguarda la possibilità di richiesta dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e contestuale garanzia della loro continuità.

Si tratta delle nuove misure che ARERA ha adottato in favore dei cittadini che ne possono beneficiare. Disposizioni che, considerato il perdurare dell’emergenza coronavirus, concedono una proroga e una modifica della delibera 76/2020/R/com.

L’Autorità ha deciso infatti che, per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo-31 maggio 2020 (il precedente termine era il 30 aprile), è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, che ora si estende fino al 31 luglio 2020.

Il blocco dei distacchi viene spostato al 17 maggio

Confermata dall’ARERA la data legata ai provvedimenti con i quali aveva già stabilito il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per i soli clienti domestici: «L’Autorità ritiene opportuno continuare ad assicurare la tutela dei clienti e degli utenti domestici, in modo proporzionato e adeguato a garantire anche la necessaria sostenibilità finanziaria degli interventi per tutta la filiera dell’energia e dell’ambiente».

Per loro viene così confermato il blocco dei procedimenti di morosità fino al 17 maggio 2020. Per il settore idrico il provvedimento è ugualmente valido per tutte le utenze domestiche, mentre per gli operatori del settore energetico, un’ulteriore delibera dell’Autorità proroga le misure per ridurre le possibili ripercussioni delle sospensioni dei distacchi.

Il Portale Offerte per orientare i consumatori del mercato libero

Data la grande quantità di offerte presenti sul mercato libero dell’energia e del gas, oggi emerge con forza la necessità per i consumatori di essere informati a dovere e capire come effettuare la scelta migliore a seconda delle proprie esigenze.

Ad esempio, è fondamentale sapere come leggere la bolletta del gas e della luce che, vedendo anche sul sito di Wekiwi, spesso non è così semplice. Meglio dunque informarsi per bene e questo è proprio l’obiettivo che si pone il Portale Offerte, uno strumento dalle finalità informative e non commerciali, che raccoglie tutte le offerte presenti nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese.

Il consumatore così potrà orientarsi tra tutte le proposte e compararle tra di loro per scegliere con consapevolezza e cognizione di causa.







