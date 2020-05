Concorso Ordinario Secondaria, prova preselettiva: come studiare logica ed esercizi con il prof. Cotruvo

Mercoledì 6 Maggio si è svolto il webinar di approfondimento sui Concorsi Scuola Secondaria con Giuseppe Cotruvo che ha mostrato come risolvere alcuni quiz di logica, fornendo spiegazioni e indicazioni su come affrontare uno studio efficace.

Il Professore, uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale, vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli Editore.

Tra le più recenti pubblicazioni anche il volume “Concorso Ordinario prova Preselettiva – Quiz a risposta multipla svolti e commentati“, utile per la preparazione della prova preselettiva del Concorso Ordinario Secondaria.

Concorso Ordinario Secondaria: quiz di Logica e contenuti della diretta

Durante il webinar tenutosi mercoledì 6 maggio alle 10 il Professor Cotruvo ha risolto e commentato alcune tipologie di quiz di Logica.

Ecco la videoregistrazione, da riguardare anche in un secondo momento:

Concorsi Scuola Secondaria: prova preselettiva

Per il Concorso Ordinario Secondaria la prova preselettiva sarà computer based e sarà uguale per tutte le Regioni e per tutte le classi di concorso.

Le domande saranno 60 da svolgere in 60 minuti, più precisamente:

20 di comprensione dei brani;

20 di accertamento delle capacità logiche;

10 di normativa scolastica;

10 di competenza linguistica.

Alle risposte corrette viene assegnato 1 punto, mentre alle risposte omesse e a quelle errate vengono assegnati 0 punti.

Per superare la prova è necessario rientrare nei primi posti in graduatoria (più precisamente accedono alle prove scritte un numero di candidati pari a 3 volte il numero di posti messi a concorso per Regione e classe di concorso).

Di seguito rispondiamo alle vostre domande.

Cosa sono le capacità logiche e perchè servono

I quiz di logica mirano a valutare abilità ritenute fondamentali per il profilo professionale di riferimento anzichè le capacità mnemoniche, indipendentemente dagli studi compiuti dal candidato.

Viene misurata l’elasticità mentale, la rapidità di comprensione e di esecuzione dei compiti assegnati anche non relativi alla matematica.

Parliamo ad esempio di leggere e comprendere le informazioni contenute in un brano, dedurre conseguenze dalle premesse indicate, completare frasi comprendendone la struttura logica grammaticale e sematica.

Eventuali domande di problem solving, che il professore non si sente di escludere per il concorso in questione, possono essere risolte con l’applicazione di conoscenze matematiche di base e buon senso.

Come si studiano i quiz di logica e comprensione verbale

Sia che si abbiano basi di logica robuste che non, è auspicabile esercitarsi con costanza e metodo, soprattutto perchè si tratta di prove a tempo.

I 60 quiz della preselettiva devono essere svolti in 60 minuti, quindi c’è un minuto di tempo per calcoli e risposta.

Una buona costanza permette di memorizzare tecniche e impostare metodologie di allenamento che contribuiscono ad accellerare i tempi di risoluzione e l’intuizione.

Una volta acquisite le nozioni fondamentali, un aiuto può essere cronometrare il tempo impiegato per rispondere.

Tipologie di quiz della prova preselettiva

Nella prova preselettiva ci saranno domande che verteranno sulla comprensione dei brani, sulla logica deduttiva (sillogismi, relazioni di ordine e grandezza, etc.) e sulla logica linguistica (sinonimi e contrati, abbinamenti, etc.).

Il professore consiglia di non escludere la logica-matematica, in quanto nel concorso a cattedra del 2012 c’erano parecchie domande.

Informazioni sul giorno della prova: utilizzo penne e fogli di calcolo

La prova è computer based, quindi ai candidati non verrà consegnato un fascicolo con le domande. Ognuno avrà una postazione al computer e le domande appariranno direttamente sullo schermo.

Ulteriori informazioni in merito all’utilizzo di penne, fogli di calcolo, etc. verranno indicate nell’avviso riportante il diario.

Banca dati, soluzioni e consigli su come studiarla

Almeno 20 giorni prima della data della prova preselettiva verrà diffusa la banca dati contente i quiz che verranno estratti. Non è noto il numero esatto di quesiti contenuti.

La memorizzazione è quasi impossibile in pochi giorni, soprattutto perchè possono esserci molti quiz simili ma non identici.

I risultati migliori si ottengono con uno studio continuo e comprensione dei quiz somministrati.

Concorsi Scuola: libri e corsi

I corsi del professor Cotruvo per approfondire metodi di soluzione dei quiz di Logica:

Le proposte per la preparazione delle materie a programma e delle discipline afferenti le classi di concorso.

