Coronavirus Fase 2: cosa cambia dal 4 Maggio, 18 Maggio e 1° Giugno. Cosa fare e non fare

Si entra oggi 4 maggio 2020 nel vivo della Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus. Da oggi si allargano leggermente le maglie degli spostamenti possibili, entra in vigore la nuova autocertificazione da esibire, e riaprono diverse aziende con il rientro a lavoro di milioni di lavoratori e lavoratrici.

Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ utili sugli spostamenti possibili, sul commercio, cantieri, attività produttive, università e agricoltura.

Nella conferenza stampa dello scorso 26 aprile il premier Giuseppe Conte aveva annunciato l’avvio del secondo passo verso la riapertura totale delle attività e dell’Italia. Un passo timido e graduale.

“Se ami l’Italia, mantieni le distanze“. In questa fase “tutto dipende da ciascuno di noi”, quindi fondamentale il rispetto delle norme di distanziamento sociale aveva ribadito Conte.

Nei prossimi mesi gli italiani dovranno convivere con il virus e se non si rispettano distanza e precauzioni la curva potrebbe risalire e andare fuori controllo. A maggior ragione se si guarda ai dati sanitari relativi ai contagi: 1/4 arriva dai rapporti familiari.

Questa è quindi la base per impostare il riavvio del Paese. La scuola ripartirà a settembre e presto arriveranno indicazioni per il turismo. Intanto potranno aprire alcune attività e ampliate le possibilità di spostamento: vediamo quali sono e un calendario.

Il Decreto 26 Aprile presentato in Conferenza Stampa riporta le nuove disposizioni in merito a riaperture e spostamenti concessi dal 4 Maggio.

Confermate le norme sul distanziamento sociale, utile per ripartire e convivere con il virus senza incrementare il numero dei contagi.

Per rivedere il discorso di Conte:

Coronavirus fase 2: cosa cambia dal 4 maggio

Entriamo ora nel vivo della fase 2 e vediamo quali novità sono in vigore dal 4 maggio, la nuova autocertificazione per gli spostamenti, quali spostamenti sono consentiti.

C’è da dire che le Regioni non sono molto allineate, e ognuna ha emanato apposite ordinanze per consentire o vietare. Consigliamo quindi sempre di controllare le ordinanze della Regione di appartenenza.

Cosa cambia dal 4 Maggio? Le novità:

Si a spostamenti all’interno della Regione motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute (ammessi ricongiungimenti familiari pur rispettando il distanzamento sociale di almeno 1 metro con mascherine);

motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute (ammessi ricongiungimenti familiari pur rispettando il distanzamento sociale di almeno 1 metro con mascherine); Si possono andare a trovare i tanto discussi congiunti (esclusi gli amici), mantenendo le regole del distanziamento e senza organizzare party e cene conviviali);

(esclusi gli amici), mantenendo le regole del distanziamento e senza organizzare party e cene conviviali); No a spostamenti fuori dalla Regione anche con mezzi di trasporto pubblici se non per lavoro, assoluta necessità o motivi di salute;

anche con mezzi di trasporto pubblici se non per lavoro, assoluta necessità o motivi di salute; Si al rientro presso domicilio/residenza a chi è rimasto bloccato prima del lockdown;

a chi è rimasto bloccato prima del lockdown; Obbligo di restare a casa a chi ha febbre da 37.5 in su, nonchè a soggetti sottoposti a quarantena

No assembramenti in luoghi privati (1/4 dei contagi è avvenuto all’interno delle mura domestiche);

(1/4 dei contagi è avvenuto all’interno delle mura domestiche); no assembramenti in luoghi pubblici . E’ facoltà di ogni sindaco disporre la chiusura di parchi, ville e giardini pubblici qualora non vi sia rispetto delle norme. Le aree attrezzate per bambini rimangono chiuse;

. E’ facoltà di ogni sindaco disporre la chiusura di parchi, ville e giardini pubblici qualora non vi sia rispetto delle norme. Le aree attrezzate per bambini rimangono chiuse; no ad attività ludiche e ricreative all’aperto;

si ad attività sportiva o motoria , individuale o con accompagnatori (se minori o non autosufficienti) con una distanza di almeno 2 metri o 1 metro per tutte le altre attività;

, individuale o con accompagnatori (se minori o non autosufficienti) con una distanza di almeno 2 metri o 1 metro per tutte le altre attività; si alle sessioni di allenamento per gli sportivi a porte chiuse;

a porte chiuse; aperti luoghi di culto con corretto adeguamento alle misure sul distanziamento;

con corretto adeguamento alle misure sul distanziamento; si a ristorazione per asporto, nessun assembramento o consumazione in loco;

ripartono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso;

le aziende del trasporto pubblico devono adeguarsi al nuovo protocollo di sicurezza;

si a transiti e soggiorni brevi in Italia per lavoro e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo ulteriore proroga per specifiche esigenze (art. 5 il dettaglio).

Coronavirus fase 2: spostamenti e aperture dal 18 Maggio

Dal 18 Maggio ci saranno ulteriori cambiamenti e nuove aperture. Arriverà una successiva conferma dal Ministero qualora continui il trend positivo:

Si a commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche pur nel rispetto di adeguate misure di contenimento;

pur nel rispetto di adeguate misure di contenimento; Si ad allenamenti per sport a squadre.

Coronavirus fase 2: spostamenti e aperture dal 1° Giugno

Nella Conferenza del 26 Aprile, il Premier ha anticipato alcune aperture anche nel periodo successivo alla validità del Decreto.

Ovviamente arriverà una conferma definitiva sotto data e con verifica dell’effettivo calo dei contagi.

Il 1° Giugno torneranno in attività:

bar e ristoranti , aperti al pubblico per consumazioni in loco;

, aperti al pubblico per consumazioni in loco; parrucchieri, centri estetici, barbieri, centri massaggio con prenotazioni e un solo cliente per volta.

Fase 2 dal 4 maggio: regole sugli spostamenti

Per chiarire meglio tutto ciò che è consentito fare o meno, sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ utili sugli spostamenti possibili.

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti , che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità .

, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per . i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge),

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto,

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante,

Si può uscire per acquistare beni alimentari e di prima necessità e per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link,

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse,

l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini,

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Coronavirus Fase 2: nuovo modulo di autocertificazione

Cambia ancora l’autocertificazione spostamenti per chi si muove dal 4 maggio, giorno in cui entra nel vivo la Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus.

Sul sito del Ministero dell’interno è possibile scaricare il nuovo modello da utilizzare per muoversi nel proprio comune, al di fuori e anche in alcuni casi fuori regione. Può essere ancora utilizzato il modello precedente, barrando le voci non più attuali.