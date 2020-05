Concorso Straordinario Secondaria per ruolo o abilitazione: requisiti a confronto ed esempi

Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 34 del 28-4-2020 sono stati pubblicati tutti i bandi dei Concorsi Scuola 2020 annunciati dalla Ministra Azzolina. In particolare, il Concorso Straordinario Secondaria per l’abilitazione sembrava non dovesse essere incluso nel “pacchetto” ma è stato prontamente predisposto dal Ministero per consentire le candidature dal 28 Maggio al 3 Luglio come per la procedura parallela.

In questo articolo confronteremo i requisiti per accedere al Concorso Straordinario Secondaria per l’abilitazione e al Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo portando in evidenza tutte le casistiche.

In questo modo i partecipanti potranno orientarsi meglio per la partecipazione a una delle due o a entrambe.

Concorso Straordinario Secondaria per ruolo e per abilitazione: requisiti a confronto

In questa tabella indichiamo i requisiti per accedere alle due procedure:

Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo Concorso Straordinario Secondaria per l’abilitazione Posti comuni: valido titolo di studio per l’insegnamento e specializzazione ulteriore per i candidati al sostegno; 3 annualità di servizio tra l’anno scolastico 2011/2012 e il 2018/2019 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno anche non continuative (verranno ammessi con riserva coloro i quali raggiungano la terza annualità al 30 giugno 2020); almeno un anno di servizio sulla classe di concorso o per una tipologia di posto. Posti di sostegno: titolo di specializzazione;

3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuola statali su posto comune o sul sostegno, con almeno 1 anno sul sostegno (valido anche senza specializzazione). Gli Itp potranno accedere con il diploma e i requisiti di servizio richiesti. Posti comuni: titolo di studio idoneo per accedere alla classe di concorso; almeno 3 annualità di servizio tra l’anno scolastico 2008/2009 e il 2019/2020, anche non consecutive, in qualunque grado di istruzione; almeno 1 annualità di servizio tra le 3 richieste nella classe di concorso specifica (valido per l’anno 2019/2020 se conseguito entro il 30 Giugno). Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche’ congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c Posti di sostegno: il servizio svolto sul posto di sostegno, anche senza specializzazione, è valido per la partecipazione purchè in aderenza con quanto previsto alla lettera b). Gli Itp potranno accedere con il diploma e i requisiti di servizio richiesti. Escluse le classi di concorso a esaurimento e quelle i cui insegnamenti non siano più previsti dalla normativa vigente (vedile qui).

Ammessi con riserva i candidati con titoli esteri, purchè presentino domanda di riconoscimento prima della chiusura delle candidature.

Concorso Straordinario Secondaria per ruolo e per abilitazione: casi

Di seguito elenchiamo alcune casistiche per facilitare l’orientamento verso l’una o l’altra procedura.

Servizio prestato con MAD

Il servizio prestato con MAD è un servizio a tempo determinato, quindi valido per la partecipazione al concorso straordinario.



Servizio misto Statale, Paritaria e IFP

La procedura per l’abilitazione ammette anche 3 annualità considerate sommando servizi in scuole statali, paritarie e percorsi IFP, purchè prestate per la stessa tipologia di posto o per insegnamenti riconducibili alla classe di concorso.

Per partecipare alla procedura per il ruolo è necessario aver svolto 3 anni di servizio in scuola statali secondarie su posto comune o di sostegno anche non continuative.

Servizio in ordini di scuola diversi

Esclusivamente alla procedura per l’abilitazione sono ammessi i docenti con 1 o 2 annualità in un ordine di scuola diverso (Infanzia o Primaria) e uno nella Secondaria.

Servizio svolto solo sul sostegno

Sia il concorso straordinario per il ruolo che per l’abilitazione richiedono almeno un anno sulla classe di concorso specifica. Discorso diverso per il concorso ordinario secondaria.

Specializzazione necessaria per partecipare sul sostegno

Il titolo di specializzazione deve essere posseduto in relazione al grado di scuola per cui si partecipa. I corsisti del Tfa Sostegno IV ciclo sono ammessi con riserva ma devono terminare il percorso entro il 15 Luglio 2020.

Servizio svolto senza CFU per classe di concorso

E’ valido il servizio svolto senza i Cfu necessari per accedere alla classe di concorso, tuttavia per partecipare ai concorsi è obbligatorio possederli entro il termine ultimo di invio delle domande e verificare che siano prestati nell’arco temporale indicato.

Servizio a.s. 2019/2020

Sono ammessi i docenti che raggiungeranno la terza annualità entro il 30 Giugno.

3 anni di servizio nella statale: doppio concorso

I docenti con 3 annualità di servizio sulla classe di concorso presso la scuola statale potranno partecipare al Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo (da 24.000 posti) e al Concorso Straordinario Secondaria per l’abilitazione.

Docenti di ruolo

Ammessi a partecipare i docenti di ruolo purchè in possesso dei requisiti richiesti.

Con 3 annualità sulla stessa classe di concorso prestate nella scuola secondaria statale si accede al concorso straordinario per il ruolo. Mentre con annualità in altri gradi di scuola si accede al concorso straordinario per l’abilitazione.

