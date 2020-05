Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria: requisiti a confronto, chi partecipa

Il decreto scuola, entrato in vigore il 29 Dicembre 2019, stabiliva che il Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2020 venissero banditi contestualmente. E così è stato: nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 34 del 28-4-2020 sono stati pubblicati.

Banditi su base nazionale ma organizzati regionalmente, verranno attivati esclusivamente dove ci sono posti.

In corso la rideterminazione dei posti per Regione che verrà resa nota con un successivo avviso pubblicato sui siti degli Uffici Scolastici Regionali e notificato con la pubblicazione in Gazzetta.

In questo articolo vogliamo far chiarezza su chi può partecipare ad ogni procedura, dal momento che tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti potrebbero partecipare a entrambe per la stessa classe di concorso o per il posto di sostegno.

Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2020: requisiti

I posti autorizzati per le nuove assunzioni della scuola sono 49.000, di cui 24.000 per il Concorso Straordinario Secondaria e 25.000 per il Concorso Ordinario Secondaria.

Ciascun partecipante potrà concorrere per una sola tipologia di posto (comune o sostegno) e regione.

In questa tabella mettiamo a confronto i requisiti per ciascuna procedura:

Concorso Straordinario per il ruolo Concorso Ordinario Posti comuni: titolo di studio valido per accedere all’insegnamento;

3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuole statali su posto comune o sul sostegno (verranno ammessi con riserva coloro i quali raggiungano la terza annualità al 30 giugno 2020);

almeno 1 anno di servizio maturato sulla classe di concorso. Posti di sostegno: titolo di specializzazione;

3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuola statali su posto comune o sul sostegno, con almeno 1 anno sul sostegno (valido anche senza specializzazione). Posti comuni: abilitazione sulla classe di concorso specifica;oppure

laurea (magistrale, a ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione artistica musicale e coreutica o titolo equipollente ed equiparato dall’ordinamento vigente) e 24 Cfu;oppure

abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione in possesso dei titoli di accesso alla classe di concorso. Per gli ITP, fino al 2024/2025 è richiesto un diploma che consenta l’accesso alla scuola superiore. Posti di sostegno: requisiti indicati per gli altri posti;

titolo di specializzazione.

Sono ammessi con riserva ai concorsi scuola (ordinario e straordinario secondaria, infanzia e primaria), per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai Tfa Sostegno che conseguiranno il titolo entro il 31 luglio 2020.

Il Concorso Straordinario Secondaria e il Concorso Ordinario Secondaria verranno banditi solamente per le regioni, le classi di concorso e le tipologie di posti per le quali si prevedano fino al 2022/2023 posti vacanti o disponibili.

La graduatoria di merito del Concorso Straordinario potrà essere utilizzata anche dopo l’anno scolastico 2022/2023. Confermato il vincolo dei 5 anni di permanenza nell’Istituto di prima assegnazione.

Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2020: chi partecipa

I docenti in possesso dei requisiti di accesso ad entrambe le procedure potranno partecipare per la stessa classe di concorso o per il posto di sostegno. Per ogni procedura però devono concorrere per una sola classe di concorso, un posto e in un’unica regione.

Al Concorso Straordinario sono ammessi anche:

docenti di ruolo , che concorrano per una diversa classe di concorso;

, che concorrano per una diversa classe di concorso; specializzandi al Tfa Sostegno IV ciclo , che concluderanno il percorso a febbraio/marzo 2020 (ammessi con riserva, anche al Concorso ordinario);

, che concluderanno il percorso a febbraio/marzo 2020 (ammessi con riserva, anche al Concorso ordinario); docenti con 3 annualità di servizio presso le scuole paritarie, unicamente per l’ottenimento dell’abilitazione.

Per conseguire l’abilitazione possono partecipare anche le seguenti categorie di docenti:

nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ( Iefpt ) e nei progetti regionali;

) e nei progetti regionali; docenti di ruolo nelle scuole statali anche senza anno specifico (rif. Infanzia e Primaria con 3 anni di servizio potranno accedere a procedure di mobilità);

nelle scuole statali anche senza anno specifico (rif. Infanzia e Primaria con 3 anni di servizio potranno accedere a procedure di mobilità); docenti con servizio misto (nella paritaria e nella statale).

Per la preparazione delle materie a programma e delle discipline afferenti le classi di concorso consigliamo:

