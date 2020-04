Decreto Aprile, anticipazioni di Gualtieri: aiuti in arrivo per professionisti, imprese e partite iva

In occasione dell’audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, tenutasi il 28 aprile 2020, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2020, il Ministro ha anticipato alcune misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria che verranno adottate nell’attesissimo decreto Aprile (consultabile in allegato il testo dell’intervento).

Decreto Aprile: le misure previste

Il Ministro ha ricordato che, in questi giorni, il Governo sta definendo i dettagli degli interventi che saranno contenuti nel prossimo decreto-legge e si è riservato di esporre al Parlamento in maniera più precisa le misure, una volta emanato il provvedimento.

Per il momento, si segnalano i punti chiave che sono stati riferiti, riguardanti:

il rinnovo delle sospensioni e delle semplificazioni e agevolazioni già previste;

l’incremento per il credito di imposta sanificazione e acquisto mascherine;

la proroga del periodo transitorio dello scontrino elettronico;

il rinvio degli adempimenti per piccoli operatori;

la revisione del sistema degli ISA 2020 in relazione agli effetti economici dell’emergenza coronavirus;

l’esenzione IVA per i presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale.

Per quanto riguarda il “pacchetto lavoro”, per il quale si prevede lo stanziamento di 25 miliardi:

si conferma la cassa integrazione per coronavirus;

il rinnovo bonus 600 euro, che dovrebbe aumentare di 200 euro;

il sussidio temporaneo per le famiglie in difficoltà economiche che non hanno reddito, pensioni o sussidi pubblici;

la proroga Naspi di due mesi in caso di scadenza dell’indennità di disoccupazione;

un’ indennità per colf e badanti in regola che durante l’emergenza coronavirus non hanno potuto lavorare.

Il Governo sta inoltre discutendo la possibilità di prorogare la misura già in vigore che prevede la sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino a metà maggio, sino al termine dell’emergenza epidemiologica.

Ma veniamo ai nuovi aiuti previsti a favore di professionisti, imprese e partite iva, con particolare riferimento ai finanziamenti a fondo perduto.

Decreto Aprile: agevolazioni per professionisti, imprese e partite Iva

Nel pacchetto annunciato dal Primo Ministro, (in occasione della conferenza stampa per l’avvio della Fase 2 che prevede tra l’altro la riapertura dal prossimo 4 maggio di alcune attività imprenditoriali e commerciali), vi sono anche una serie di misure di sostegno a favore di professionisti, imprese e partite iva, tra cui:

il rinnovo del Bonus per gli autonomi che parrebbe aumentato a 800 euro

Dai 600 euro che sono già stati erogati nel mese di marzo nei confronti di lavoratori autonomi, dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura, partite Iva e Cococo, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo, si intende passare a 800 di indennizzo. Si ricorda che finora il bonus è stato ricevuto da 3,5 milioni di lavoratori.

L’aumento di 200 euro dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di un diverso criterio di erogazione dello stesso. In particolare, per il mese di Aprile sembrerebbe previsto il pagamento automatico da parte dell’Inps nei confronti dei soggetti che ne hanno già beneficiato mentre per la mensilità di Maggio l’erogazione del bonus potrebbe essere caratterizzata da un meccanismo selettivo e quindi condizionata dal reddito del lavoratore e dallo svolgimento di un’attività non ricompresa tra quelle in riapertura.

Ciò che sembra essere certa è l’intenzione di utilizzare una procedura che renda più rapida l’erogazione della prossima tranche.

Aiuti a partite IVA

Tra le iniziative per sostenere le partite iva si vorrebbe inoltre promuovere uno sconto sulle bollette di luce, acqua e gas con riferimento agli oneri di sistema delle stesse.

Anche il bonus affitti, che prevede un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, potrebbe essere esteso ad autonomi e professionisti.

Finanziamenti a fondo perduto per piccole e medie imprese

Il Ministro Gualtieri, nella citata audizione del 28 Aprile, ha inoltre ricordato che il Decreto Aprile prevederà un pacchetto di nuovi interventi di supporto alle imprese, tenendo conto di due criteri: la dimensione e l’impatto avuto dalla crisi sulle stesse (si ricorda infatti che il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli aveva in precedenza fatto riferimento alle imprese con meno di 10 dipendenti).

Gli aiuti in arrivo a fondo perduto hanno come finalità quella di garantire la tenuta del sistema delle imprese. Le novità riguarderanno inoltre il rafforzamento patrimoniale per contribuire all’assorbimento delle perdite generate dalla crisi, il potenziamento (con maggiore digitalizzazione dell’economia) del piano del Green Innovation Deal che è importante in molti ambiti lavorativi ed educativi in questa fase di emergenza sanitaria, alcune semplificazioni burocratico amministrative e infine si prevede lo stanziamento di 12 miliardi per garantire alle imprese e ai professionisti la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali.

Il Ministro Gualtieri ha inoltre ricordato che il Consiglio europeo ha confermato la necessità di prevedere lo strumento del “Recovery Fund” da dotare di risorse comuni reperite attraverso l’emissione di titoli europei da destinare, anche con trasferimenti a fondo perduto ad interventi di sostegno all’economia e alla ripresa nei Paesi più colpiti dalla crisi. Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di lavorare all’elaborazione di una proposta operativa, da presentare il 6 maggio.

E’ necessario tuttavia attendere, ancora per poco, il varo del Decreto Aprile per avere conferma di tutte queste misure di sostegno, di cui tanto si sta parlando.

Finanziamenti a fondo perduto: in cosa consistono

I finanziamenti a fondo perduto sono prestiti di denaro che non sono destinati ad essere restituiti (in termini di capitale e interessi) dal beneficiario. Le erogazioni vengono effettuate in forma agevolata allo scopo di restituire al richiedente un equilibrio finanziario, fornendo un’iniezione di liquidità.

Spesso sono gli enti europei a concedere tali finanziamenti con funzione di promozione delle attività d’impresa.

Con il Decreto Aprile, il Governo sta valutando l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto, anche alla luce del modello francese e di quello tedesco che già li prevedono a favore di piccole e medie imprese.

Tali risorse (la cui somma non è ancora stata determinata), si differenziano dalla possibilità, attualmente prevista, di richiedere i prestiti con garanzia dello Stato.







© RIPRODUZIONE RISERVATA