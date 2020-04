Bonus figli fino ai 14 anni in arrivo: come funziona, importi e come richiederlo

Tra le misure allo studio del Governo da includere nel cosiddetto “Decreto Aprile” figura per le famiglie il bonus figli fino a 14 anni di età. Una misura che ricalca l’attuale bonus bebè per i figli nati, adottati o in affidamento pre-adottivo nel 2020.

I fondi stanziati dal Decreto Aprile, che oscillano tra i 25 e i 27 miliardi di euro, andranno a finanziare tra le altre l’erogazione mensile da aprile a dicembre del bonus 14 anni, senza alcun limite di reddito ISEE, fatto salvo un importo differenziato in base al citato indicatore economico.

Collocandosi sulla scia del bonus bebè, il contributo allo studio dell’esecutivo Conte sarebbe gestito dall’INPS, quale ente responsabile sia della raccolta delle domande che dell’erogazione delle somme.

Il bonus sarà esente da qualsiasi trattenute fiscale e contributiva.

A questo punto non resta che attendere l’entrata in vigore del “Decreto Aprile” e il successivo comunicato con cui l’INPS fornirà indicazioni sulla procedura di invio delle domande.

Nei paragrafi che seguono vediamo quale sarà l’impianto del bonus 14 anni e a chi spetterà.

Bonus figli fino ai 14 anni: destinatari

Il bonus 14 anni, secondo le intenzioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti raccolte dai microfoni di Radio Capital sarà inserito “già con il prossimo decreto”. Il riferimento è al Decreto Aprile, misura da 25-27 miliardi a sostegno di imprese e famiglie colpite dagli effetti economici del virus COVID-19.

Destinatari del bonus i nuclei con figli fino a 14 anni di età, naturali e, si presume, anche adottivi o in affidamento.

Bonus figli fino ai 14 anni: decorrenza

Il bonus 14 anni coprirà presumibilmente il periodo aprile – dicembre di quest’anno. Naturalmente, una volta previsto a livello normativo si dovranno attendere le indicazioni operative dell’INPS e l’implementazione da parte dell’Istituto degli applicativi online per l’inoltro delle richieste.

Da non escludere l’inoltro delle domande a partire dalla prima metà di maggio, con conseguente erogazione delle somme arretrate.

Bonus figli fino ai 14 anni: importo

L’ammontare del bonus varierà in base all’ISEE:

I nuclei con un ISEE inferiore a 7 mila euro avranno diritto ad un bonus pari a 160 euro mensili per figlio;

I nuclei con ISEE tra i 7 mila e i 40 mila euro avranno diritto ad un bonus di 120 euro mensili per ciascun figlio;

80 euro mensili per ogni figlio a beneficio dei nuclei familiari con ISEE superiore a 40 mila euro.

L’impianto del sostegno economico ricalcherebbe quello dell’attuale bonus bebè per i figli nati, adottati o in affidamento pre-adottivo nel 2020, il cui importo è pari a:

160 euro mensili elevati a 192 per i figli successivi al primo, a beneficio dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 7 mila euro;

120 euro mensili per il primo figlio e 144 euro per quelli successivi, per i nuclei con ISEE compreso tra 7 mila e 40 mila euro;

80 euro mensili per il primo figlio e 96 euro per i successivi destinati alle famiglie con ISEE superiore ai 40 mila euro.

Come si potrà facilmente notare, il “bonus 14 anni” ricalcando il bonus bebè non avrà un limite massimo di ISEE, spettando di conseguenza a tutti i nuclei familiari sia pure con importi differenziati in base all’indicatore economico citato.

Caratteristiche del bonus

Il bonus 14 anni sarà esente da trattenute previdenziali e non concorrerà al reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario, come avviene attualmente per il bonus bebè.

Bonus Figli fino ai 14 anni: come richiederlo

Con tutta probabilità il bonus 14 anni dovrà essere richiesto all’INPS con una delle seguenti modalità:

Online sul portate dell’Istituto direttamente dall’interessato se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE, CNS;

Chiamando il contact center al numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da cellulare (richieste anche con questa modalità le credenziali di accesso);

Avvalendosi di patronati o intermediari abilitati (in tal caso non sarà necessario possedere le credenziali di accesso).

In sede di inoltro della domanda sarà necessario allegare il modello SR/163 già previsto per il bonus bebè al fine di comunicare all’INPS le coordinate bancarie (IBAN) per ricevere le somme in conto corrente.

Esito

L’esito della domanda di bonus sarà comunicato con sms o, laddove indicato nella richiesta, sul proprio indirizzo PEC.







