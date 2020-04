Tfa Sostegno 2020, esercitati con i quiz delle precedenti prove

A seguito dell’emergenza Coronavirus sono state riviste le date della prova preliminare per l’accesso ai corsi di specializzazione Tfa Sostegno 2020.

C’era incertezza sulla possibilità di effettuare il primo step della selezione. A questo proposito è intervenuto il Decreto 28 Aprile che ha fissato le prove a fine settembre mentre i corsi termineranno il 16 Luglio 2021.

In questo periodo è utile continuare a studiare e ad esercitarsi costantemente. Abbiamo raccolto alcuni quiz in PDF dei precedenti cicli, disponibili per il download.

Tfa Sostegno 2020: il test preliminare

A settembre si terrà il test preliminare, con la seguente suddivisione per ordine e grado di scuola:

22 settembre 2020 per l’infanzia;

per l’infanzia; 24 settembre 2020 per laprimaria;

per laprimaria; 29 settembre 2020 per la secondaria di I grado;

per la secondaria di I grado; 1° ottobre 2020 per la secondaria di II grado.

Saranno 60 quesiti in tutto. Di questi:

20 sono dedicati alle competenze linguistiche e alla comprensione dei testi in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale;

e alla in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale; 40, differenziati a seconda dell’ordine e del grado di scuola, riguardano le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, organizzazione e giurisdizione in merito all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (il riferimento completo all’art. 6 del DM 30 settembre 2011).

Quiz Tfa Sostegno: prove precedenti cicli

L’esercizio deve essere costante, soprattutto quando si tratta di quiz a risposta multipla. Le risposte precompilate possono facilmente trarre in inganno.

Ecco i quiz predisposti dalle Università dei precedenti cicli:

Quiz Tfa Sostegno Infanzia e Primaria:

Quiz Tfa Sostegno Secondaria di I e II grado:

Per una preparazione completa consigliamo:

Tfa sostegno Prove Ufficiali Test di accesso dei primi 4 cicli Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere al V ciclo del Tirocinio Formativo Attivo dedicato al sostegno didattico, come previsto dal Decreto MIUR del 12 febbraio 2020, n. 95. Le prove di accesso ai corsi del TFA sostegno sono:- prova preliminare: test di 60 quesiti formulati con...



Disponibile anche su Amazon

TFA Sostegno Infanzia e primaria - Teoria e Quiz per tutte le prove di accesso ai corsi di specializzazione Maria Licciardi, Leonilde Barone, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove di accesso (preliminare, scritta e orale) per l’ammissione al nuovo ciclo di TFA sostegno. Il testo tratta tutti gli argomenti richiesti dai bandi, suddividendoli nelle seguenti Aree:- Area normativa: autonomia e...



Clicca qui per visionarlo su Amazon

TFA Sostegno 2020 Ammissione ai corsi di specializzazione - Kit completo per tutte le prove AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, È prevista nei primi mesi del 2020 la pubblicazione da parte delle Università dei bandi per accedere ai corsi di specializzazione del TFA Sostegno. L’iter di accesso ai corsi prevede:› prova preliminare: 60 quesiti a risposta multipla, dei quali 20 sulle competenze linguistiche e...



Acquistalo su Amazon







© RIPRODUZIONE RISERVATA