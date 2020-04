Concorso Comune Monza, 20 Agenti di Polizia Locale: ultimi giorni per iscriversi

Mancano pochi giorni al termine per inviare le domande del Concorso Comune Monza per 20 Agenti di Polizia Locale: alle 23:59 del 27 Aprile la piattaforma online non raccoglierà più le candidature.

I vincitori verranno inseriti nella categoria C del CCNL comparto funzioni locali. E’ fatta riserva di 4 posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

Vediamo in sintesi requisiti, modalità di invio domande e prove.

Concorso Comune Monza, Agenti di Polizia: requisiti

Per l’ammissione gli aspiranti candidati devono essere in possesso del diploma di maturità e dei seguenti:

patente di categoria B ;

; maggiore età ;

; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.);

(sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.); idoneità fisica alle mansioni ;

; non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 dicembre 1999, n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n.97, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista dall’art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;

non esser esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero

da scelte personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma;

da scelte personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma; non aver prestare servizio sostitutivo civile come “obiettore di coscienza” (con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio) ovvero, qualora il candidato si trovi in questa situazione, risultare in congedo da almeno cinque anni e aver avanzato richiesta di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso;

essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86, ovvero:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente

organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione che corrisponde al termine ultimo per l’invio delle domande.

Leggi il bando

Concorso Comune Monza, Agenti di Polizia: invio domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro lunedì 27 Aprile mediante il sito monzadigitale.comune.monza.it.

Al termine della compilazione è necessario stampare e salvare la ricevuta, servirà per l’identificazione nel giorno delle prove e riporta il numero identificativo della pratica.

Concorso Comune Monza, Agenti di Polizia: prove

La selezione concorsuale consiste in:

prova preselettiva , attivata con almeno 200 domande, con test a risposta multipla sugli argomenti delle prove, cultura generale e problemi di tipo logico, deduttivo e numerico;

, attivata con almeno 200 domande, con test a risposta multipla sugli argomenti delle prove, cultura generale e problemi di tipo logico, deduttivo e numerico; prova scritta, domande a risposta chiusa/aperta a contenuto teorico-pratico sulle materie a concorso;

prova orale, un colloquio di approfondimento sul curriculum, sulle materie delle prove, sulle conoscenze informatiche e di lingua straniera (inglese).

Il programma delle prove è il seguente:

Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione;

Nozioni di Diritto Penale, Procedura Penale e di Pubblica Sicurezza;

Normativa in materia di Commercio, Edilizia e Ambiente;

Modifica al sistema penale: Legge n.689/81;

Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale n. 65/86 e Legge Regionale n. 6/2015;

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs.n.267/2000;

Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e del diritto di accesso agli atti;

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;

Diritti e doveri dei dipendenti pubblici e codice di comportamento;

Infortunistica stradale e tecniche di rilevazione degli incidenti.

Concorso Comune Monza, Agenti di Polizia: calendario prove

Il 15 Maggio verranno rese note sul sito del Comune di Monza le modalità di attivazione della preselettiva o della prova scritta (oltre a data, sede e orario) e ammessi.

Per la preparazione consigliamo:

