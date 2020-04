Le concessioni di infrastrutture nel settore dei trasporti: un approccio innovativo

Il volume offre alla discussione un contributo costruttivo, cercando di combinare rigore e pragmatismo.

Un approccio innovativo in quanto affronta congiuntamente le concessioni infrastrutturali di trasporto allo scopo di porne in evidenza gli aspetti comuni e quelli che li differenziano, distinguendo anche con l’analisi per comparazione ciò che in positivo vi è di mutuabile da ciò che in negativo le accomuna.

Nonostante i comparti trattati siano destinati a soddisfare domande di mobilità differenti e con poca concorrenzialità, tutti mirano al benessere della collettività a causa del loro impatto sui mercati dei servizi di cui costituiscono input essenziale e tutti competono almeno sul mercato dei capitali. Motivo per essere oggetto di politiche pubbliche che guardino al quadro nel suo insieme.

Concessioni di infrastrutture: tutti gli ambiti trattati