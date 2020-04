Concorsi scuola 2020: le date per la pubblicazione dei bandi, invio candidature e svolgimento prove

E’ programmato al 20 Aprile il confronto sui bandi dei Concorsi Scuola con i sindacati.

In rete circolano i dati ministeriali provvisori che potrebbero essere soggetti a modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta.

Ricordiamo che non tutte le Regioni hanno posti a disposizione per tutte le classi di concorso. Infatti, il concorso docenti 2020 viene attivato esclusivamente per le Regioni e le classi di concorso di cui si manifesta effettiva necessità di personale.

Ecco i dati:

Lingua Inglese (vai alla tabella)

Classe AB24: 742 per il concorso straordinario secondaria e 683 per il concorso ordinario secondaria;

Classe AB25: 562 per il concorso straordinario e 508 per il concorso ordinario.

Classe A026: 771 per lo straordinario e 754 per l’ordinario;

Classe A027: 575 per lo straordinario e 613 per l’ordinario;

Classe A028: 2359 per lo straordinario e 2350 per l’ordinario.

