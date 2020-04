Calendario Pensioni Maggio 2020: le date, accredito, ritiro, prelievo, consegna

I primi giorni del mese, che coincidono con il pagamento della pensione, si sa che sono spesso sinonimo di lunghe file, soprattutto alle Poste, ma anche presso gli sportelli bancari. Non tutti i pensionati, infatti, sono in grado di dotarsi di mezzi telematici per gestire la propria pensione e digitalizzarsi in tal senso.

Molti preferiscono avere contezza fisica del denaro, rispetto a quello virtuale, anche per una sensazione di sicurezza. Questo, però, crea inevitabilmente assembramenti di persone che in questo momento storico che stiamo vivendo devono essere evitate.

In considerazione dell’emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di porre rimedio a tale situazione con alcuni interventi atti a evitare appunto il contatto ravvicinato di persone, soprattutto di soggetti anziani considerati più a rischio.

Con l’Ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020, infatti, è stato deciso innanzitutto che le rate di pensione di Aprile, Maggio e Giugno 2020, sono pagate in anticipo rispetto alle scadenze normalmente previste. Inoltre, Poste Italiane ha fatto sapere che i pagamenti saranno effettuati su conti correnti, libretti e carta prepagata.

Dunque, al fine di ridurre il rischio di contagio, i pensionati dovranno recarsi presso lo sportello solo in casi di emergenza. In quest’ultimo caso, tra l’altro, non è possibile recarsi in massa in Posta ma le presenze dei pensionati saranno suddivise secondo un calendario ben preciso, in base alle lettere iniziali dei cognomi.

Ma vediamo nel dettaglio qual è il calendario della pensione di maggio 2020, quali sono le date e le modalità di accredito e in quali circostanze è possibile il prelievo presso gli sportelli postali e bancari.

Calendario Pensioni Maggio 2020: pagamento anticipato

Come appena accennato, a causa del diffondersi del COVID-19, il pagamento delle pensioni ha subito una pesante riorganizzazione e del calendario INPS. Infatti, le pensioni saranno pagate in anticipo. Ciò vale, però, esclusivamente per le rate di aprile (già pagata) e per le prossime rate di maggio e giugno 2020.

Allo scopo di evitare assembramenti e contenere il contagio da COVID-19, è stato deliberato che la riscossione presso le Poste Italiane dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sarà anticipata come segue:

aprile : dal 26 al 31 marzo;

: dal 26 al 31 marzo; maggio : dal 27 al 30 aprile ;

: dal ; giugno: dal 26 al 30 maggio.

Questa misura, che riguarda unicamente i pensionati che riscuotono la pensione negli uffici postali, è stata ritenuta necessaria al fine di evitare affollamenti presso gli sportelli. Non sono invece interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario, per i quali l’accredito sul proprio conto corrente verrà comunque effettuato al primo giorno bancabile del mese.

Calendario Pensioni Maggio 2020: quando saranno pagate

Così come avvenuto per lo scorso mese di marzo, anche a aprile il pagamento della pensione di maggio sarà organizzata in base al cognome degli aventi diritto, tramite una turnazione alfabetica.

Allo stato attuale non si è ancora in conoscenza delle suddivisioni ufficiali delle lettere dei cognomi, ma è stato stilato un calendario per la distribuzione delle pensioni di maggio 2020, che si svolgerà – come detto – dal 27 al 30 aprile 2020.

In particolare, saranno quattro i giorni di calendario lungo i quali verranno distribuite le lettere dei cognomi dei pensionati, partendo ancora una volta dalla A, vale a dire:

lunedì 27 aprile ;

; martedì 28 aprile ;

; mercoledì 29 aprile ;

; giovedì 30 aprile.

Calendario Pensioni Maggio 2020: accredito su conto corrente

Poste Italiane ha fatto sapere che i pagamenti delle pensioni saranno effettuati in via preferenziale su conti correnti, libretti e carta prepagata. Dunque, al fine di ridurre il rischio derivante dall’emergenza Coronavirus, i pensionati dovranno recarsi presso lo sportello solo in casi di emergenza.

Laddove il pensionato non possa evitare di ritirare con urgenza la pensione in contanti nell’ufficio Postale, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando i turni in ordine alfabetico in base alla prima lettera del suo cognome.

Si rammenta che il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resterà a disposizione per la riscossione per 60 giorni.

Calendario Pensioni Maggio 2020: consegna a casa per over 75

I pensionati over 75, che non sono dotati di conto correnti sul quale far accreditare la pensione, possono richiedere di ricevere gratis il trattamento previdenziale direttamente a casa propria, delegando al ritiro i carabinieri. È il risultato di una convenzione sottoscritta da Poste Italiane e l’arma dei carabinieri.

Il servizio, spiega una nota, non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. L’iniziativa permette anche di tutelare i soggetti da eventuali scippi, truffe e rapine.

Calendario Pensioni Giugno 2020: le date di pagamento

Infine, anche per il mese di giugno 2020 la pensione sarà anticipata, in base a una suddivisione per cognomi. I giorni a disposizione per ritirare la pensione sono 5, dal 26 maggio a 30 maggio.

In merito all’esatta calendarizzazione e all’erogazione delle pensioni di maggio, si attendono comunicazioni ufficiali in modo tale da segnare sul calendario il giorno della turnazione nel quale si potrà andare a ritirare la propria pensione.

