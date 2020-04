Concorso Dsga, prova orale online: la proposta dell’Anquap

Come ormai è noto, il Decreto Cura Italia ha sospeso tutte le procedure concorsuali per 60 giorni, quindi fino a metà maggio. Il Concorso Dsga è coinvolto: l’ultimo step mancante per la formazione della graduatoria è la prova orale. Non considerando l’ipotesi di un’ulteriore proroga del periodo di emergenza i candidati potrebbero essere sottoposti al colloquio già a luglio. Tuttavia, il presidente dell’Associazione Nazionale Quadri della Pubblica Amministrazione (ANQUAP) ha scritto una lettera al Miur per richiederne lo svolgimento online. Nei prossimi paragrafi riporteremo il contenuto della lettera e la struttura della prova orale. Calendario concorsi 2020: nuovi bandi, diari e prove Concorso Dsga, prova orale in forma telematica La prova orale del Concorso Dsga potrebbe essere svolta online a maggio. Giorgio Germani, Presidente dell’Associazione Nazionale Quadri della Pubblica Amministrazione, ha inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione affinchè valutasse lo svolgimento dell’ultima fase della selezione in forma telematica.

Ultima fase perchè al termine dei colloqui verrà formulata la graduatoria di merito, che consentirà ai vincitori di entrare in servizio a settembre.

Opzione possibile in quanto il Decreto 17 Marzo 2020 n.18 all’art 87 c.5 “consente l’esclusione dalla sospensione nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata in modalità telematica”.

Attesa la conferma del Ministro Azzolina per procedere. Non appena ci saranno novità aggiorneremo l’articolo.

Concorso Dsga: come sarà la prova orale

Quali sono gli argomenti oggetto della prova? Il colloquio, della durata di 30 minuti circa, mirerà a verificare la conoscenza dei candidati su:

materie d’esame di cui all’allegato B del Decreto Ministeriale, preparazione professionale e capacità di risolvere un caso;

di cui all’allegato B del Decreto Ministeriale, preparazione professionale e capacità di risolvere un caso; strumenti informatici e tecnologie della comunicazione ;

; lingua inglese, conoscenza verificata attraverso una lettura e una traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

In sintesi, le materie sono:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea;

Diritto civile;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;

Legislazione scolastica;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Riferimento completo all’allegato B

Gli aggiornamenti, nonchè le convocazioni, verranno indicati anche nelle pagine degli Uffici Scolastici Regionali. Clicca qui per accedervi direttamente.

Per la preparazione consigliamo il seguente volume, con tutte le materie a concorso:

Concorso DSGA Manuale completo per tutte le prove Pietro Boccia, 2019, Maggioli Editore 2019, Il Manuale è uno strumento utilissimo per prepararsi al meglio a tutte le prove del Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Chi aspira a svolgere la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve acquisire una formazione a 360 gradi per gestire...





© RIPRODUZIONE RISERVATA