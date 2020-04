Sospensione mutuo 2020: il nuovo modulo, istruzioni, fac simile

Entra nel vivo la possibilità di richiedere la sospensione mutuo 2020 causa emergenza Coronavirus. il Ministero dell’economia ha infatti messo a punto e pubblicato il nuovo modulo per fare richiesta di congelamento rate del mutuo, tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

In attesa della conversione del decreto Cura Italia in legge (e delle modifiche che saranno apportate alla richiesta sospensione rate del mutuo), il Tesoro ha comunicato che “per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste la sospensione del mutuo, per quanto è possibile richiederla, le condizioni, e il nuovo modello da scaricare e compilare direttamente online.

Sospensione mutuo 2020: cos’è

Come comunicato dal Ministero del tesoro, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto attuativo dell’art. 54 del Decreto “Cura Italia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250 mila euro, accesso per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate, qualora dovessero verificarsi situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

L’emergenza Coronavirus ha portato molte famiglie a notevoli difficoltà economiche. Ecco perché l’accesso al Fondo Gasparrini è stato esteso anche ad altre categorie di cittadini, dando così loro la possibilità di ottenere per un determinato periodo di tempo il congelamento delle rate del mutuo prima casa. Vediamo quali.

Sospensione mutuo 2020: chi può richiederla

In sostanza possiamo dire in linea generale possono chiedere la sospensione del mutuo fino a 18 mesi:

i titolari di un mutuo fino a 250 mila euro, accesso per l’acquisto della prima casa, che vengano a trovarsi in temporanee situazioni di difficoltà,

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, possono fare richiesta di sospensione rate anche:

i lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni,

con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni, i lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

COSA MOLTO IMPORTANTE:

non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),

è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Come spiega il Mef, restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già in essere per l’accesso al Fondo:

La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Sospensione mutuo 2020: quanto dura

La sospensione del mutuo potrà durare al massimo per 18 mesi.

Sospensione mutuo 2020: chi non può chiederla

Non tutti possono accedere al congelamento delle rate del mutuo, accedendo al Fondo Gasparrini. Ne restano fuori:

le famiglie che hanno acquistato la prima casa dopo il mese di marzo 2019.

le giovani coppie per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa

Sospensione mutuo 2020: come fare domanda

Per accedere al congelamento delle rate del mutuo, si deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Lo si fa compilando e consegnandole il modulo per la richiesta della sospensione. Vediamo come, seguendo la indicazioni Consap. .

Cosa deve fare il cittadino

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, corredata di tutta la seguente documentazione:

carta d’identità o passaporto e permesso di soggiorno

Inoltre il richiedente deve aggiungere la seguente documentazione:

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato , lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa In caso di contratto di lavoro a tempo determinato , copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto

In tutti i casi di dimissioni per giusta causa: la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo: Il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti in alternativa tra loro)

copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito

copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito

copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione

In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (documenti in alternativa tra loro)

copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito

copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito

copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro

Sospensione mutuo 2020: ecco il nuovo modulo

Il Ministero delle finanze, come già anticipato, ha pubblicato tutta la documentazione aggiornata, contenente il nuovo modulo da compilare direttamente online, da consegnare poi in banca. Il modulo può essere infatti sul portale del Ministero, sul portale Consap e sul portale dell’Abi.

Inoltre LeggiOggi lo mette a disposizione qui sotto:

Modulo Sospensione mutuo: come si compila

Per non incappare in errori, scarica il modulo linkato in alto, valido come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e compilalo in ogni sua parte. Lo si può fare direttamente online, per poi stamparlo e portarlo in banca.

Per compilarlo correttamente occorre riempire tutti i campi richiesti:

i dati anagrafici dell’intestatario o degli intestatari del mutuo,

dichiarazione di possedere i seguenti requisiti: proprietà dell’immobile, essere intestatario del mutuo, di essere in possesso delle condizioni di sospensione mutuo,

dichiarazione di non usufruire di agevolazioni pubbliche (a garanzia del “Fondo prima casa”)

dichiarazione che non è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge 244/2007.

completare con la propria richiesta, ovvero secondo il fac simile:

TUTTO CIO’ PREMESSO

CHIEDE/CHIEDONO

l’intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del

pagamento delle rate del mutuo per un periodo pari a ______________________(massimo 18 mesi fruibili in

non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono

fruibili anche in più periodi).

Luogo e data, ……………………………………………………….

 barrare nel caso in cui il mutuatario che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce

l’evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari

e/o garanti per ragioni collegate all’emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1)10

Firma/e del/dei richiedente/i

__________________________

Firma dei garanti

__________________________

Firma terzi datori di ipoteca

