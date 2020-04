Concorso Asl Novara per diplomati: 26 posti di assistente amministrativo

Nuovo avviso nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 27 Marzo 2020 per l’assegnazione di 26 posti di Assistente Amministrativo nelle varie strutture della Regione Piemonte. In particolare:

6 presso l’A.S.L. BI di Biella;

6 presso l’ASL di Novara;

2 presso l’A.S.L. VC di Vercelli;

2 presso l’ASL VCO di Omegna;

10 presso l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.

Il Concorso Asl Novara, bandito in forma congiunta, è aperto a tutti i diplomati in possesso dei requisiti generali.

Ecco cosa sapere per lavorare come amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali della Regone Piemonte.

Concorso Asl Novara: requisiti

La partecipazione al Concorso Asl Novara per amministrativi non è soggetta a limiti d’età. Ai fini dell’ammissione ogni candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana , di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (e familiari), nonchè di Paesi Terzi pur con adeguato permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana;

, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (e familiari), nonchè di Paesi Terzi pur con adeguato permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

negli Stati di appartenenza o provenienza; idoneità fisica all’impiego ;

; diploma di scuola secondaria di II grado.

Scarica il bando Asl Novara

Concorso Asl Novara: domande

Il 27 Aprile è l’ultima data utile per la trasmissione delle domande attraverso la procedura telematica aslnovara.iscrizioneconcorsi.it.

Prima di inviare le candidature occorre essere registrati. Le istruzioni sono indicate nel bando.

La domanda si considera completa con il pagamento della tassa concorsuale di 10 euro.

Concorso Asl Novara: prove

Il concorso Asl Piemonte è articolato in prove scritte e orali.

Nel caso in cui le domande pervenute siano almeno 1000, l’azienda potrebbe procedere all’attivazione di una prova preselettiva, consistente in un test a risposta multipla su:

conoscenza, comprensione ed uso della lingua italiana;

conoscenze tecniche nel settore professionale specifico;

capacità logiche e di ragionamento;

cultura generale.

A seguire:

prova scritta , con quesiti a risposta sintetica o multipla su diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale;

, con quesiti a risposta sintetica o multipla su diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e regionale; prova pratica ovvero esecuzione di tecniche specifiche, predisposizione di atti connessi alla medesima qualifica o quesiti a risposta sintetica/multipla;

ovvero esecuzione di tecniche specifiche, predisposizione di atti connessi alla medesima qualifica o quesiti a risposta sintetica/multipla; prova orale, un colloquio sulle materie del concorso, competenze informatiche e lingua inglese.

A questo proposito per la preparazione consigliamo:

