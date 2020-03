Concorsi Infermieri e Oss Coronavirus, tutti i bandi pubblicati

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus diverse strutture sanitarie stanno pubblicando concorsi Infermieri e Oss.

Il decreto 9 Marzo ha infatti previsto 20.000 assunzioni straordinarie di medici, infermieri e personale sanitario partendo dalla rideterminazione del Piano Fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali. Non solo, oltre ai concorsi per soli titoli e colloquio ci saranno assunzioni per specializzandi e richiami a professionisti già in pensione.

Vediamo tutti gli avvisi pubblicati per Infermieri e Oss.

Concorsi Infermieri e Oss Coronavirus: 80 Oss e 50 Infermieri in Molise

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha pubblicato due avvisi per il reclutamento di 80 Operatori Socio Sanitari e 50 Infermieri disponibili a prestare attività assistenziale presso i vari plessi ospedalieri del territorio.

Requisiti

L’attribuzione del presente rapporto libero professionale, della durata di 6 mesi ed eventualmente prorogabile, è rivolto a Infermieri con Partita Iva e i seguenti requisiti:

laurea in Infermieristica, ai sensi della normativa vigente;

iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche;

non essere attualmente dipendente o titolare di incarichi conferiti dal Sistema Sanitario Nazionale, da strutture accreditate o da un’altra Pubblica Amministrazione.

Leggi il bando

Invece per gli Operatori Socio Sanitari con Partita Iva:

titolo di Operatore Socio Sanitario ottenuto con il superamento del corso annuale di formazione;

non essere attualmente dipendente o titolare di incarichi conferiti dal Sistema Sanitario Nazionale, da strutture accreditate o da un’altra Pubblica Amministrazione.

Leggi il bando

Domanda

Le domande di ammissione possono essere inviate tramite PEC dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione fino al 30 Aprile.

L’indirizzo di riferimento per essere inseriti nell’elenco è: asrem@pec.it

Incarico

Una volta verificata l’idoneità, il candidato sarà ricontattato e dovrà prendere servizio entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La durata dell’incarico è di 6 mesi, eventualmente prorogabile con impegno orario concordato in relazione alla disponivbilità e alle necessità assistenziali.

Il compenso orario lordo per gli infermieri è 25,00€, comprensivo di qualsiasi onere, Inva, ritenute fiscali, etc.

Per gli Operatori Socio Sanitari sono valide le medesime disposizioni su durata e modalità dell’incarico. Il contributo è stato concordato a 18,00€.

Concorsi Infermieri e Oss Coronavirus: Infermieri in Piemonte

La Regione Piemonte ha pubblicato un avviso per il reclutamento di Infermieri a tempo determinato per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus. La selezione avverrà per titoli e colloquio.

La procedura assunzionale sarà gestita dalle diverse Aziende del Sistema Sanitario Locale.

Scarica il bando

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di uno Stato Terzo e familiari, purchè in possesso di validi titoli di soggiorno;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica alle mansioni da svolgere in reparti organizzati con turni di 24 ore su 24;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Laurea in Infermieristica o Diploma di Laurea di Infermiere;

iscrizione all’Albo Professionale.

Domanda

La domanda di ammissione al Concorso Infermieri Piemonte doveva essere presentata entro il 28 Marzo con la procedura online aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it

Concorsi Infermieri e Oss Coronavirus: 30 Infermieri a Napoli

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha avviato una selezione di 30 Infermieri per soli titoli, da allocare al D.A.I. Materno Infantile per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Il contratto è a tempo determinato, libero professionale o a collaborazione continuativa, per 6 mesi eventualmente prorogabili. Il compenso è erogato ai sensi del CCNL di categoria attualmente vigente.

Leggi il bando

Requisiti

I candidati per essere ammessi alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salvo le equiparazione stabilite dalla legge, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica, necessaria per sostenere turni in un reparto attivo 24 ore su 24;

ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

Laurea in Infermieristica, Diploma di laurea o titoli riconosciuti ai sensi del vigente ordinamento;

iscrizione all’Albo Professionale.

Domanda

La domanda di partecipazione al bando Infermieri Coronavirus Aou Napoli deve essere presentata entro il 28 Marzo tramite il sito policlinicounina.iscrizioneconcorsi.it

