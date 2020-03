Coronavirus: chiusura uffici Inps, Agenzia entrate, Poste. Le nuove regole

Non solo bar, ristoranti e negozi chiusi, l’emergenza Coronavirus ha portato a una chiusura e riduzione di attività anche negli uffici e sportelli dei due più grandi istituti italiani: l’Agenzia delle entrate e l’Inps. E non solo. Anche a livello locale molti enti si sono organizzati per contenere al massimo l’attività di relazione con il pubblico. E anche Poste Italiane ha preso misure a riguardo, garantendo comunque la sua attività di consegna. L’inasprirsi dell’emergenza ha poi portato gli istituti a prendere ulteriori misure di riduzione orari uffici e sportelli.

È delle ultime ore la notizia che Inps ha deciso di chiudere tutti i suoi uffici al pubblico, da lunedì 16 marzo. L’Istituto garantirà solo assistenza telefonica e via web.

Ecco perché prima di recarsi presso uno sportello pubblico è bene controllare se questo sia o meno aperto o se ci siano altre modalità di ricevimento o se ci siano altri avvisi specifici.

Ricordiamo che il Decreto 9 marzo 2020 ha introdotto misure drastiche per combattere la rapida diffusione dei contagi da Covid-19. Lo ha fatto trasformando l’Italia in zona protetta e introducendo per tutti i cittadini sul territorio nazionale il divieto di spostamento, se non per necessità, motivi di salute e di lavoro, da provare mediante autodichiarazione.

Oltre a questo sono state anche disposte l’apertura controllata di bar, locali e negozi, ristoranti, regole ferree per l’accesso a questi locali, stop a manifestazioni sportive e culturali, chiusura di musei e luoghi di cultura. Ricordiamo però che i negozi alimentari sono aperti e si può sempre fare la spesa.

Se c’è pericolo in questi luoghi di frequentazione quotidiana, figuriamoci nei pubblici uffici, dove ogni giorno transitano migliaia di cittadini, accolti in altrettanti sportelli. In proposito, Inps e Agenzia delle entrate hanno deciso di porre un limite agli accessi, emanando avvisi, in cui comunicano la chiusura di molti sportelli per sanificazione, la riduzione delle attività degli stessi, e le modalità alternative di contatto e accesso ai servizi.

Vediamo in dettaglio la mappa della chiusura degli uffici e dell’accesso controllato degli stessi, in attesa che l’emergenza coronavirus finisca.

Coronavirus: Inps chiude gli uffici al pubblico

Per quanto riguarda invece l’attività quotidiana dell’Inps, l’Istituto ha comunicato la chiusura di tutti i suoi uffici al pubblico, garantendo comunque assistenza a tutti via web o telefonica.

Tutte le sedi Inps, da lunedì 16 marzo 2020 saranno chiuse fisicamente, per contrastare al massimo la rapida diffusione del Coronavirus. I servizi saranno comunque garantiti via telefono e via web.

Non a caso Inps sta provvedendo a potenziare proprio le funzionalità e i canali telematici e telefonici: non solo il contact center abituale, ma saranno raggiungibili via telefono anche le sedi provinciali.

Coronavirus: i numeri Inps attivi in tutta Italia

Inps ha comunicato sul proprio sito web che, per contenere quanto più possibile il rischio di diffusione contagi da Coronavirus, ha attivato nuovi numeri telefonici per contattare gli uffici provinciali di tutta Italia.

Inoltre l’istituto ha deciso che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30).

Quindi per ora niente più accesso fisico agli uffici, ma solo via telefono oppure online.

>> Qui la lista di tutti i numeri telefonici attivati per provincia

Coronavirus: visite medico-legali Inps sospese

Non tutte, ma alcune visite medico legali sono state al momento sospese da Inps. In particolare la sospensione riguarda le visite ai minori e agli over 65. Tutto ciò fino al 3 aprile 2020; le visite saranno nuovamente calendarizzate.

Agenzia delle entrate: uffici aperti solo su appuntamento

Anche l’Agenzia delle entrate è entrata a gamba tesa contro il Coronavirus e a tutela degli utenti. Lo aveva fatto con un comunicato stampa in cui annunciava che “in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, a partire dal 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti”. Per questo era stato disposto che gli uffici restassero aperti solo per la ricezione atti.

Ora, l’accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento. È una delle indicazioni del Presidente dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online ‘Prenota ticket’, disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili.

Si invitano quindi i contribuenti a utilizzare i canali online per richiedere i servizi. Questi sono sempre in funzione.

L’Agenzia comunica a tutti che è sempre possibile utilizzare:

La posta elettronica certificata per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office,il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali),

per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office,il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali), Civis, posta elettronica non certificata e telefono

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

Coronavirus, Agenzia entrate: sospesi accertamenti

Inoltre, un comunicato stampa ha annunciato la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, a meno che non siano in imminente scadenza.

Coronavirus: apertura uffici di Poste Italiane

Poste Italiane, ha comunicato che continua ad essere garantito il servizio su tutto il territorio nazionale, con alcune regole. Visto l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e le misure prese dal Governo, l’Azienda ha deciso di mantenere un numero omogeneo di uffici Postali aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune: vengono contingentate le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. Inoltre, nei Comuni con un unico Ufficio Postale, l’apertura avverrà a giorni alterni.

Ogni cittadino potrà conoscere l’apertura dell’ufficio di riferimento direttamente con avvisi affissi all’esterno di ogni ufficio postale.

Inoltre “Prenota Ticket”, il servizio di prenotazione online dell’appuntamento in Ufficio Postale è stato al momento sospeso.

NOTIFICHE A MEZZO POSTA. C’è di più: per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto dell’impossibilità di effettuare il recapito a mano, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e verrà rilasciato un “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Fonti: Inps, Poste Italiane, Agenzia delle entrate

