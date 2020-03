Coronavirus, Decreto 11 marzo: quali negozi e servizi sono garantiti e quali no

Italia chiusa (o quasi) per decisione del Governo, che nella serata di ieri 11 marzo ha emanato un nuovo Decreto (il Dcpm 11 marzo) con cui mette nero su bianco l’inasprimento delle restrizioni per negozi, attività e servizi su tutto il territorio nazionale, fino al 25 marzo, causa Emergenza Coronavirus.

Il Decreto ha stabilito la chiusura pressoché totale di molte attività che non sono necessarie alle esigenze di vita quotidiana dei cittadini. Il nuovo provvedimento lo step finale (forse) della battaglia dichiarata dal premier Conte e dal suo Governo all’emergenza Covid-19, che sta causando in tutta Italia una rapida diffusione di contagi, giunti a più di 10 mila.

Già lo scorso 9 marzo era stato emanato il Decreto Io Resto a Casa (il Decreto 9 marzo) con cui si dichiarava l’Italia intera zona protetta, e si avvisavano i cittadini di restare a casa per quanto possibile, vietando gli spostamenti in tutta Italia, salvo necessità, motivi di salute e motivi di lavoro, Questi devono essere comprovati da un’apposita autodichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità personale di ogni cittadino.

Ora il Nuovo Decreto 11 marzo, che inasprisce la misure e impone nuove restrizioni a negozi e attività fino al 25 marzo. Si chiudono attività di vendita al dettaglio in tutto il Paese, eccetto quelle che garantiscono i beni di prima necessità, come alimentari. Sarà quindi sempre possibile fare la spesa. Ma non solo.

Anche altre tipologie di negozi e servizi possono restare aperti e saranno sempre garantiti.

Molti cittadini si stanno chiedendo se possono fare la spesa, comprare un giornale, i francobolli, il cibo per i propri animali. Vediamo in dettaglio in quali negozi si potrà ancora entrare e quali servizi sono ancora garantiti.

Coronavirus, Decreto 11 marzo: quali negozi e sevizi sono garantiti

Tranquillizziamo subito: si può andare a fare la spesa, comprare carne, pesce, provviste, le crocchette per cani e gatti. Si può fare ancora benzina, andare a prelevare o a fare versamenti in banca, comprare un giornale o andare in tabaccheria. Così come si può andare ad acquistare lampadine, cellulari, computer.

Questo perché negozi che vendono e servizi che erogano beni di prima necessità per la popolazione sono sempre garantiti.

Come stabilito all’articolo 1 del provvedimento infatti: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”.

Restano salvi quindi attività di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità. Restano salve anche le consegne a domicilio, fatte però secondo le opportune regole di confezionamento e trasporto. Garantiti anche i servizi assicurativi, bancari e postali, di ristorazione negli autogrill. Restano attive anche le attività del settore agricolo e zootecnico.

Ecco chi resta aperto e quali negozi e servizi saranno garantiti a tutti con l’entrata in vigore del decreto 11 marzo:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati e negozi di alimenti vari

Negozi al dettaglio di prodotti surgelati

Negozi non specializzati di computer, elettronica, elettrodomestici

Tabaccai

distributori di benzina

negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

negozi di articoli igienico-sanitari

negozi di articoli per l’illuminazione

edicole

Farmacie

parafarmacie

negozi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (le sanitarie)

profumerie

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Negozi di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coronavirus, Decreto 11 marzo: quali negozi e servizi sono interrotti

Stop invece a tutto il resto. Sono stati chiusi tutti i negozi e le attività non necessarie: negozi, bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, centri commerciali, servizi di mensa.

In pratica sono sospese:

Tutte le attività commerciali al dettaglio (sia nei negozi di vicinato sia nei centri commerciali e media e grande distribuzione),

(sia nei negozi di vicinato sia nei centri commerciali e media e grande distribuzione), I servizi di ristorazione. Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,

Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, I servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri, manicure, massaggi)

