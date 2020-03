Coronavirus: congedi, voucher speciali, stop mutui e tasse in tutta Italia. Decreto in arrivo

Mutui, bollette e tributi saranno presto sospesi per tutta l’Emergenza Coronavirus. È infatti in arrivo il Decreto per le misure di sostegno all’economia, che stabilirà le regole per la sospensione a privati e famiglie.

Questa mattina si è riinuto il Governo a Palazzo Chigi, per mettere e appunto le misure di sostegno alle famiglie, tra cui congedo parentale straordinario, voucher baby sitter, congelamento mutui e bollette e tributi.

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza“, ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio.

Conte ha inoltre ribadito che si sta lavorando alla stesura del Decreto, che sarà portato e approvato in Consiglio dei ministri venerdì 13 marzo.

All’interno ci sarà “una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi”. Questo è quanto affermato dalla viceministra all’Economia Laura Castelli a Radio anch’io nella giornata di ieri 10 marzo. Secondo quanto riporta una nota della trasmissione, alla domanda: “Ma anche i mutui?” Castelli ha risposto: “Mutui, tasse, è tutto sospeso”.

A Castelli ha fatto seguito ieri anche Nunzia Catalfo, la ministra del lavoro, che in un’intervista a Rainews aveva rassicurato sull’arrivo di misure a copertura di tutti i settori produttivi e in tutta Italia e ammortizzatori sociali e aiuti per le famiglie, stanziamento di 2 miliardi di euro per la cassa in deroga. Annuncio poi confermato dalla stessa ministra nella conferenza stampa di oggi 11 marzo da Palazzo Chigi.

Coronavirus: cosa prevede il Decreto salva-economia in arrivo

Accanto all’emergenza sanitaria Covid-19 c’è anche quella economica. Ecco perché il Consiglio dei ministri di questa mattina 11 marzo metterà a punto il Decreto salva economia, con all’interno pacchetti d aiuto ad imprese, lavoratori e famiglie. Provvedimento che dovrebbe arrivare venerdì 13 marzo.

Da una parte gli aiuti saranno fiscali, dall’altra daranno focalizzati sul lavoro.

Sul lato lavoro sono in arrivo ammortizzatori sociali e prestazioni per lacoratori, aziende e famiglie. Tra le misure in arrivo: congedi parentali straordinari, voucher baby sitter, ampliamento cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, voucher baby sitter ampliati per infermieri, ampliamento fondo di integrazione salariale.

Ci sarà però spazio anche per le misure di sostegno fiscale, come il congelamento dei mutui, lo stop alle bollette e tributi da pagare.

Si sta lavorando infatti di concerto tra il ministero dell’Economia e le banche, per approvare innanzitutto una moratoria sulle rate dei mutui da versare agli istituti di credito, tutto sotto garanzia statale.

La viceministra del Tesoro, Castelli, alla domanda se i mutui saranno sospesi in tutta Italia ha risposto: “Sui mutui di privati e famiglie”.

Pacchetto imprese e famiglie: le misure annunciate da Catalfo

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato nel Decreto salva-economia diverse misure su fronte lavoro, per tutti i settori produttivi, in tutta Italia e per le famiglie. Tra i principali annunciati da Catalfo rientrano nel pacchetto:

2 miliardi euro per la cassa in deroga

Ampliamento della cassa integrazione ordinaria

Ampliamento del Fondo salariale, che potrà essere usato anche dalle aziende tra 5 e 15 dipendenti

sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per tutti i settori

Sul fronte pacchetto famiglia:

Congedo parentale speciale della durata tra i 1 2 e i 15 giorni per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno figli fino a 14 anni di età . Prevista un’indennità parametrata alla retribuzione percepita

per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno . Prevista un’indennità parametrata alla retribuzione percepita Congedo parentale speciale della durata tra i 12 e i 15 giorni per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, per figli disabili senza limiti di età

Voucher baby sitter fino a 600 euro e, in aggiunta un voucher baby sitter rafforzato per infermieri e infermiere e professioni sanitarie

Voucher specifico per assistenza agli anziani

