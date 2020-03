Coronavirus: stop a mutui, bollette e tasse in tutta Italia. Decreto in arrivo

Mutui, bollette e tributi saranno presto sospesi per tutta l’Emergenza Coronavirus. È infatti in arrivo il Decreto per le misure di sostegno all’economia, che stabilirà le regole per la sospensione a privati e famiglie, e sarà in approvazione domani (11 marzo).

All’interno ci sarà “una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi”. Questo è quanto affermato dalla viceministra all’Economia Laura Castelli a Radio anch’io. Secondo quanto riporta una nota della trasmissione, alla domanda: “Ma anche i mutui?” Castelli ha risposto: “Mutui, tasse, è tutto sospeso”.

Coronavirus: cosa prevede il Decreto salva-economia in arrivo

A quanto apprende l’Adnkronos l’obiettivo è chiudere e approvare il Decreto salva-economia già l’11 marzo 2020, o al massimo giovedì 12 marzo.

Si sta lavorando infatti di concerto tra il ministero dell’Economia e le banche, per approvare innanzitutto una moratoria sulle rate dei mutui da versare agli istituti di credito, tutto soto garanzia statale.

La viceministra del Tesoro, Castelli, alla domanda se i mutui saranno sospesi in tutta Italia ha risposto: “Sui mutui di privati e famiglie”.

E lo stesso ha dichiarato anche Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, che ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, ha dichiarato come nel prossimo decreto in arrivo ci sarà spazio anche per una sospensione estesa a tutta Italia del pagamento di mutui, bollette e tributi.

E poi ancora: cassa integrazione, liquidità alle imprese, congedi e voucher

Castelli ha spiegato: “dentro ci sono queste misure: un grande blocco che riguarda la cassa integrazione, anche quella in deroga, quella sotto i 6 dipendenti. Quindi a tutta Italia viene garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo. Abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito stiamo garantendo in sistema che permetta liquidità alle imprese. C’è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire”, ha proseguito la viceministra all’Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA