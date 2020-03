Coronavirus, Negozi e supermercati: le regole per la spesa e orari di chiusura

L’ultimo Decreto “Io resto a casa” ha esteso le restrizioni anti coronavirus a tutto il Paese: tutta l’Italia è diventata una grande zona rossa, dove non ci può spostare se non per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro. Negozi, locali, bar, ristoranti e supermercati devono ora sottostare a specifiche regole, e così anche i cittadini che frequentano questi posti. Ma che ne è della spesa?

Dopo la pubblicazione ed entrata in vigore delle misure restrittive del Decreto Io Resto a casa per fermare i contagi, si sono registrate nei supermercati file chilometriche di cittadini in preda al panico, convinti di accaparrarsi le ultime scorte di cibo, prima della fine del mondo.

Niente di più sbagliato. Il premier Conte, con una nota di Palazzo Chigi, ha infatti ribadito che la spesa nei supermercati sarà sempre garantita. Nessun cittadino dovrà lottare contro la fame e le mancanze di scorte. Ci saranno solo alcune restrizioni di orario e di affluenza in questi luoghi aperti al pubblico.

Semplicemente quando si va a fare la spesa occorre rispettare poche e semplici regole di buon senso, regole che ora dovranno essere seguite da tutti i cittadini italiani, e non solo quelli delle zone rosse.

Coronavirus, Governo: basta file per fare la spesa

Per tranquillizzare i cittadini in queste ore di panico, Il Governo ha diramato una: “Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.

Vediamo come fare la spesa e come accedere nei supermercati ai tempi del Coronavirus, gli orari di apertura e le regole.

Coronavirus: orari di apertura e frequentazione dei bar e ristoranti

Come stabilito dal Decreto 9 marzo 2020 Io resto a casa, bar e ristoranti possono restare aperti dalle 6 alle 18. Dovranno invece restare chiusi dalle 18 di sera alle 6 del mattino.

Chi vorrà quindi potrà tranquillamente andare a fare colazione, pranzo e aperitivo serale, ma seguendo certe regole, imposte ai gestori e ai clienti

Chiusura dalle 18 alle 6 del mattino

Quando il locale è aperto, occorre rispettare (e far rispettare al cliente) la distanza minima di un metro tra una persona e l’altra. Dovrà essere in pratica un ingresso contingentato

Sono vietati le folle e gli assembramenti

Se non si riescono a rispettare queste regole il locale deve restare chiuso

Coronavirus: orari di apertura di negozi e supermercati per la spesa

E per la spesa invece? Niente panico, la spesa si può sempre fare e l’approvvigionamento alimentare è sempre garantito. Supermercati, farmacie e parafarmacie non subiscono fermi.

Anche qui, basta seguire semplici regole.

Innanzitutto i supermercati restano aperti, ma bisogna rispettare la distanza di sicurezza di un metro, quando si è in fila alla casa, ad esempio.

L’ingresso nei supermercati è garantito, ma viene solo contingentato e controllato

I supermercati e negozi alimentari sono sempre aperti , non viene prevista la chiusura e saranno sempre riforniti di merci

, non viene prevista la chiusura e saranno sempre riforniti di merci Lo stop agli spostamenti immotivati in vigore da oggi contempla eccezioni: salute, lavoro e necessità. Le necessità possono essere quelle alimentari e di fare la spesa. Quindi niente panico: fare la spesa è uno spostamento più che giustificato.

Centri commerciali chiusi nei weekend

Orari di chiusura sono previsti invece nei negozi dei centri commerciali e grandi e medi punti vendita e quelli nei mercati. Questi dovranno restare chiusi nelle giornate festive e prefestive. Via libera invece all’apertura durante la settimana, sempre con ingressi controllati e contingentati.

I negozi dei centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi sono quelli che non vendono generi alimentari. Quindi ribadiamo, si può sempre andare a fare la spesa.

Supermercati e negozi alimentari: consegna online gratuita

C’è di più: diverse catena di supermercati hanno dato il via alla consegna gratuita della spesa ordinata online. Soprattutto per i cittadini over 65 è prevista la consegna a domicilio gratuita.

I consigli quando si fa la spesa nei supermercati

Una volta entrati nel supermercato, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti:

rispettare la distanza minima di un metro l’uno dall’altro, soprattutto agli scaffali e in fila alle casse, magari anteponendo il carrello della spesa per separare la distanza

evitare di inchiacchierarsi per ore

evitare strette di mano

coprirsi quando si starnutisce o tossisce, o farlo con la piega del gomito

