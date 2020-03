Concorsi Asl Sardegna, bando per 117 assistenti con diploma

Lo scorso novembre, in esecuzione della delibera 8161 del 31 Ottobre 2019, l’Azienda di tutela della Salute della Sardegna di Sassari ha annunciato il contingente di personale suddiviso per professionalità da assumere con nuovi Concorsi Asl Sardegna.

I bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, speciale concorsi ed esami, n.19 del 6 marzo 2020 riguardano in particolare assistenti amministrativi e tecnici da inquadrare nella categoria C.

Per entrambi la selezione consiste in una valutazione dei titoli acquisiti dai candidati e dal punteggio che hanno conseguito nelle prove d’esame.

Vediamo cosa fare per partecipare.

Concorsi Asl Sardegna: posti e assegnazione

Il concorso pubblico accentrato, la cui azienda capofila è l’Ats Sardegna di Sassari, prevede la copertura a tempo indeterminato di:

15 posti di Assistente tecnico – informatico;

posti di Assistente tecnico – informatico; 102 posti di Assistente amministrativo.

Sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, i vincitori verranno assegnati alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Sardegna. Rispettivamente:

per il profilo di assistente tecnico: Ats Sardegna, Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;

per il profilo di assistente amministrativo: Ats Sardegna, Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e Areus.

Concorsi Asl Sardegna: requisiti

Per essere ammessi alle procedure i candidati devono essere in possesso dei consueti requisiti generali e dei requisiti specifici che, in questo caso, riguardano il titolo di studio.

Per il bando Assistenti Amministrativi Sardegna è richiesto un diploma di istruzione secondaria di II° grado.

Per il bando Assistenti tecnico-informatici invece è specificato l’indirizzo del corso: Perito industriale a indirizzo informatico o a indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni.

Sono ovviamente ammessi i titoli di studio superiori purchè affini alle classi riportate nel bando.

102 Assistenti Amministrativi 15 Assistenti tecnico – informatici Scarica il bando Scarica il bando

I requisiti devono essere posseduti entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Concorsi Asl Sardegna: candidature

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 5 Aprile, termine prorogato al 6 Aprile in quanto primo giorno utile dopo un festivo.

La piattaforma informativa attiva per la trasmissione delle istanze e della documentazione è atssardegna.iscrizioneconcorsi.it, attiva 24 ore su 24 fino al termine designato.

Candidati qui

Nei bandi sono indicate anche le istruzioni per la registrazione alla piattaforma, per l’invio delle istanze e per la documentazione da allegare.

Concorsi Asl Sardegna: prove

Tre le prove previste per la selezione dei candidati. Per Assistenti tecnico-informatici consistono in:

prova scritta , redazione tecnica su argomenti di Informatica e Sistemi operativi; Applicazione di tecniche di micro e macro computerizzazione, hardware dei calcolatori; Architettura di reti locali, reti geografiche e sistemi di comunicazione; Metodi e strumenti di sicurezza Informatica; Architetture e strumenti per l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e l’autenticazione dell’accesso e la sicurezza; Organizzazione dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie; Conoscenza delle architetture informatiche e loro applicazione in ambito sanitario;

, redazione tecnica su argomenti di Informatica e Sistemi operativi; Applicazione di tecniche di micro e macro computerizzazione, hardware dei calcolatori; Architettura di reti locali, reti geografiche e sistemi di comunicazione; Metodi e strumenti di sicurezza Informatica; Architetture e strumenti per l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e l’autenticazione dell’accesso e la sicurezza; Organizzazione dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie; Conoscenza delle architetture informatiche e loro applicazione in ambito sanitario; prova pratica , progetto tecnico operativo sugli argomenti della precedente prova;

, progetto tecnico operativo sugli argomenti della precedente prova; prova orale, un colloquio sulle materie attinenti all’attività professionale, lingia inglese e applicazioni informatiche più diffuse.

Per Assistenti Amministrativi invece:

prova scritta , svolgimento di un tema o di un test con domande a risposta sintetica su Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e Contabilità Pubblica;

, svolgimento di un tema o di un test con domande a risposta sintetica su Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e Contabilità Pubblica; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, predisposizione di un atto o di un provvedimento relativo all’attività amministrativa;

, esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, predisposizione di un atto o di un provvedimento relativo all’attività amministrativa; prova orale, vertente sulle materie della prova scritta, lingua inglese e informatica di base.

Per la preparazione consigliamo:

Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo nelle Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) - Kit completo AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Il kit è un utile supporto di preparazione al concorso per collaboratore e assistente amministrativo presso le aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere). Il presente kit contiene i due apprezzatissimi volumi:• il manuale di preparazione: un’approfondita trattazione delle principali...



© RIPRODUZIONE RISERVATA