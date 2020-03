Coronavirus, l’annuncio di Conte: l’Italia intera è zona protetta. Divieti validi in tutto il Paese

L’atteso momento è arrivato: il premier Giuseppe Conte ha annunciato che tutta l’Italia sarà sottoposta ai divieti e agli obblighi che fino ad oggi erano stati decisi per il Nord del Paese. L’Italia intera sarà un grande zona arancione, in cui saranno vietati gli spostamenti non necessari, verranno interrotte manifestazioni e vietati assembramenti nei locali aperti al pubblico.

Conte ha così annunciato la firma del nuovo Decreto “Io resto a casa”, che trasformerà l’Italia in una grande area protetta. Si tratta di un Decreto, pubblicato questa sera, 9 marzo, e in vigore già da domani 10 marzo 2020.

L’annuncio di Conte: tutta l’Italia sarà zona protetta

Il premier ha annunciato in conferenza stampa questa sera di aver preso una “Nuova decisione come governo. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Tempo non ce n’è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, dei ricoverati in terapia intensiva e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste nuove misure”.

“Ho deciso di adottare misure ancora più forti e stringenti per contenere l’avanzata del coronavirus – ha continuato il premier. Per questo sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa, una zona 1 e 2, ci sarà l’Italia come zona protetta”.

Coronavirus Le regole valide in tutta Italia

Sempre il Premier, nell’annunciare il nuovo Dcpm, operativo da domani mattina, ha ricordato i divieti e le imposizioni valide per tutti, in tutto il Paese:

“Sono costretto a intervenire in modo più deciso per proteggere tutti noi e le persone più fragili e vulnerabili. La decisione giusta oggi è di restare a casa. ognuno deve fare la propria forte. Per questo da oggi su tutto il territorio della penisola varranno le misure già disposte su tutto il territorio nazionale”.

In breve ecco i divieti e le regole, che fino al 9 marzo erano validi perlopiù in Lombardia e nelle 14 province, e che dal 10 marzo saranno estese a tutta Italia:

Evitare gli spostamenti , a meno che non ci siano queste circostanze: lavoro, necessità, motivi di salute. E’ prevista l’ autocertificazione per giustificare lo spostamento

, a meno che non ci siano queste circostanze: lavoro, necessità, motivi di salute. E’ prevista l’ divieto assembramenti all’aperto in locali aperti al pubblico

all’aperto in locali aperti al pubblico “Abbiamo anche adottato anche un’altra misura per le manifestazioni sportive, ha spiegato Conte: non c’è ragione per cui proseguano, compreso il campionato di calcio, le palestre”

locali e ristoranti aperti dalle 6 alle 18 , con tutte le restrizioni imposte sul rispetto delle distanze di sicurezza

, con tutte le restrizioni imposte sul rispetto delle distanze di sicurezza non uscire con più di 37 e mezzo di febbre

chiusi cinema, discoteche, musei e luoghi della cultura

stop a matrimoni e funerali

Quando entrano in vigore le norme

Queste misure sono nel nuovo Decreto di contenimento del Coronavirus, nuovo dpcm, che va in Gazzetta ufficiale stasera (9 marzo) ed entrano in vigore domani mattina, 10 marzo 2020 e saranno valide fino al 3 aprile 2020.

