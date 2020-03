Coronavirus e Concorsi: le nuove disposizioni del DPCM 8 marzo 2020

Il 22 Febbraio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha varato il decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6 contenente provvedimenti urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-2019).

Come si evince dall’art. 2, punto “G”, del presente decreto, è prevista anche la “sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

Le misure di contenimento sono state prorogate man mano con il diffondersi del virus. In particolare il DPCM 8 marzo 2020 ha inasprito tutte le regole precauzionali in particolare in Lombardia e nelle 14 province considerate “zone rosse”.

Ricostruiamo il percorso dell’Esecutivo e individuiamo quali conseguenze ci potrebbero essere per i concorsi pubblici. L’ultimo paragrafo è dedicato ai recenti aggiornamenti.

Coronavirus e concorsi, il primo stop: DL 23 febbraio 2020 n.6 e ordinanze degli Enti Locali

Il decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 23 Febbraio 2020, è entrato immediatamente in vigore e comporta l’introduzione di provvedimenti precauzionali per evitare un’ulteriore diffusione del virus nelle zone cosiddette “rosse”, ovvero Veneto e Lombardia.

Parliamo del divieto di allontanamento o accesso a un Comune diverso dal proprio, la sospensione di eventi o di qualsiasi tipo di aggregazione pubblica o privata, la chiusura temporanea di scuole e musei, l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva per individui entrati in contatto con persone affette, fino alle più comuni misure per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o per le comunicazioni al Dipartimento prevenzione delle Aziende Sanitarie di riferimento.

Inoltre, in casi di particolare necessità, le autorità regionali o locali competenti possono ricorrere a ulteriori provvedimenti, così come stabilito dall’art. 32, legge 23 dicembre 1978 n.833.

Il sopracitato art. 2, al punto “G”, dispone tra le misure di contentimento anche la sospensione delle procedure concorsuali. Infatti, nei Comuni in cui siano stati accertati casi di contagio potrebbero essere rinviate di alcune settimane le prove selettive fino al rientro dell’emergenza.

Ancora non ci sono indicazioni ministeriali definite su tutti i concorsi pubblici in svolgimento, tuttavia potrebbero esserci conseguenze ad esempio per i Concorsi Ripam.

Del 24 Febbraio l’ordinanza della Sindaca Raggi che sancisce la sospensione momentanea dei concorsi pubblici, organizzati su base nazionale, da svolgersi a Roma. Sarà vigente fino all’emanazione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Colpite soprattutto le sessioni del:

Concorso Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la selezione di 35 funzionari agrari e 4 dirigenti, le cui prove si sarebbero dovute svolgere alla Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di via Brava fino al 26 Febbraio;

per la selezione di 35 funzionari agrari e 4 dirigenti, le cui prove si sarebbero dovute svolgere alla Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di via Brava fino al 26 Febbraio; Concorso Regione Lazio per 200 Esperti mercato e Servizi per il Lavoro e 60 Assistenti mercato e Servizi per il Lavoro, con esami scritti fissati fino al 27 Febbraio;

per 200 Esperti mercato e Servizi per il Lavoro e 60 Assistenti mercato e Servizi per il Lavoro, con esami scritti fissati fino al 27 Febbraio; Concorso 60 Coadiutori Parlamentari al Senato, ulteriori comunicazioni sulla prova preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta del 21 Aprile 2020.

Dello stesso giorno anche l’avviso del Ministero della Giustizia per la sospensione delle preselettive del concorso 15 Funzionari mediatori culturali.

Segue controcorrente la notizia del Formez Pa sul Concorso Regione Campania: le prove scritte proseguono come da convocazioni.

Coronavirus e concorsi: direttiva ministeriale n.1 2020, le conseguenze

L’art. 7 della direttiva ministeriale n.1 del 2020 indica il regime da applicare per le procedure concorsuali, le attività formative, i seminari e i convegni. E’ stabilito che:

“Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove.

Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l’eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.

Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati.

In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all ‘articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165“.

Pertanto, non sono state rinviate tutte le prove concorsuali. Occorre però monitorare i siti istituzionali e le e-mail fornite in fase di candidatura per venire a conoscenza delle novità.

Il Formez Pa intanto ha pubblicato alcune regole da seguire per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici affidati.

Coronavirus e concorsi: DPCM 8 marzo 2020

Nella notte tra il 7 e l’8 Marzo inoltre è stato approvato il DPCM 8 Marzo 2020 che prevede la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private in Lombardia e in altre 14 province “ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d)“.

In sintesi, sono ammesse le procedure concorsuali la cui selezione sia esclusivamente su base titoli e per il personale competente.

