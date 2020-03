Concorso Banca d’Italia 2020, cosa sapere sul bando per 115 diplomati in arrivo

L’anno in corso riserva molte opportunità per chi vuole lavorare nel settore del pubblico impiego. Il Sindacato della Banca d’Italia, meglio conosciuto come Falbi, ha comunicato l’avviamento di nuove procedure assunzionali per assistenti ed esperti. Si parla in particolare di un Concorso Banca d’Italia 2020 per 115 diplomati.

Nei seguenti paragrafi elenchiamo i profili richiesti e i principali requisiti. Quando saranno pubblicati i bandi aggiorneremo l’articolo con ulteriori informazioni sulla modalità di invio della domanda e di svolgimento della selezione.

Concorso Banca d’Italia 2020: posti

Il Sindacato ha manifestato interesse per l’avviamento di nuovi concorsi pubblici per le seguenti figure e numero di posti:

43 assistenti (10 per discipline giuridiche, 10 per discipline economiche, 20 per discipline statistiche, 3 per la Filiale di Trento);

(10 per discipline giuridiche, 10 per discipline economiche, 20 per discipline statistiche, 3 per la Filiale di Trento); 32 assistenti tecnici (25 informatici, 7 progettisti grafici);

(25 informatici, 7 progettisti grafici); 40 vice-assistenti.

Sarà data nuova occupazione anche tramite scorrimenti di graduatorie di precedenti concorsi. Ad esempio per l’assunzione di profili esperti si attingerà dalle graduatorie del 2017 e 2018.

Prima di avviare le procedure il sindacato dovrà confermare i suddetti profili e il quantitativo organico.

Previsti invece, sempre nel 2020, i bandi per l’assegnazione delle borse di studio Stringher – Mortara – Menichella.

Concorso Banca d’Italia 2020: requisiti e domanda

Al momento non sono note le date di avviamento della selezione in quanto il periodo di pubblicazione del bando non è ancora certo.

Una volta in Gazzetta scatteranno i 30 giorni utili per la verifica dei requisiti di ammissione e l’invio delle istanze di partecipazione.

Per partecipare i candidati dovranno sicuramente essere in possesso di:

requisiti generali , richiesti per tutti i concorsi pubblici;

, richiesti per tutti i concorsi pubblici; titolo di studio adeguato al ruolo di riferimento;

adeguato al ruolo di riferimento; requisiti specifici, eventualmente richiesti per la specifica mansione.

In genere per il profilo di vice-assistente è necessario un diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità), mentre per gli assistenti è richiesto un diploma ad indirizzo specifico con una valutazione minima di almeno 90/100 o 54/60.

Concorso Banca d’Italia 2020: prove

La pubblicazione del bando chiarirà tutti i dubbi in merito alla procedura di selezione e alla diffusione di un’eventuale banca dati, dalla quale verranno estratti i quesiti delle prove.

In caso di ricezione di un elevato numero di domande potrebbe essere prevista una prova preselettiva.

